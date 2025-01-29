Иван Аветисян покинул руководство СВГК

Иван Аветисян покинул пост председателя правления "Средневолжской газовой компании" (СВГК), сообщается на сайте компании. В СВГК решение объяснили переходом Аветисяна на новую работу.

С 28 января пост предправления занял Денис Волков, ранее работавший главным инженером.

Иван Аветисян возглавлял СВГК с июля 2018 года. В сообщении компании отмечается, что в период его руководства "компания не только обеспечивала надежное и качественное газоснабжение региона, не допустив ни одного крупного инцидента на обслуживаемых сетях, но и создала условия для подключения природного газа по президентской программе социальной газификации для более чем 14700 домовладений".

Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям отца Ивана Аветисяна - Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".

В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные инциденты в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.

В январе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров (газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК имеются во всех 37 муниципальных образованиях области). Региональные власти объясняли такой шаг тем, что СВГК не выполняла обязательства по договорам.

В интервью ТАСС 27 января губернатор сообщил, что после расторжения муниципалитетами договоров аренды газовых сетей с СВГК их операторами могут стать структуры Газпрома.