Иван Аветисян покинул руководство СВГК

Иван Аветисян покинул пост председателя правления "Средневолжской газовой компании" (СВГК), сообщается на сайте компании. В СВГК решение объяснили переходом Аветисяна на новую работу.
С 28 января пост предправления занял Денис Волков, ранее работавший главным инженером.
Иван Аветисян возглавлял СВГК с июля 2018 года. В сообщении компании отмечается, что в период его руководства "компания не только обеспечивала надежное и качественное газоснабжение региона, не допустив ни одного крупного инцидента на обслуживаемых сетях, но и создала условия для подключения природного газа по президентской программе социальной газификации для более чем 14700 домовладений".
Напомним, ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявлял, что инициирует возврат активов, в свое время переданных компаниям отца Ивана Аветисяна - Владимира Аветисяна (СВГК и Самарагаз подконтрольны ему): "Мы инициируем полностью возврат активов, переданных всем компаниям, у которых есть название, связанное с Владимиром Евгеньевичем Аветисяном и с его сыном, в части газового хозяйства полностью - на региональном, муниципальном уровне. Каждый муниципалитет, каждый регион передавал в свое время такого рода инфраструктуру, где-то за копейку, где-то за три, где-то по полной стоимости".
В конце декабря глава региона сообщил, что написал заявление в правоохранительные органы о признаках наличия состава преступления в деятельности руководителей СВГК и Самарагаза. По его словам, они могли проявить халатность и оказывать услуги, не отвечающие требованиям безопасности. Вячеслав Федорищев при этом сослался на многочисленные инциденты в сфере эксплуатации газового оборудования, произошедшие в регионе.
В январе стало известно, что более чем 20 муниципалитетов и сельских поселений области официально уведомили СВГК о разрыве договоров аренды газовых сетей общей протяженностью более 612 километров (газораспределительные сети, находящиеся в аренде/безвозмездном пользовании СВГК имеются во всех 37 муниципальных образованиях области). Региональные власти объясняли такой шаг тем, что СВГК не выполняла обязательства по договорам.
В интервью ТАСС 27 января губернатор сообщил, что после расторжения муниципалитетами договоров аренды газовых сетей с СВГК их операторами могут стать структуры Газпрома.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)