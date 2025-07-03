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Газовая отрасль ТЭК

В Самарской области интеллектуальные системы газового учета установили более 1,2 тысяч абонентов

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Основные пользователи — юридические лица коммунально-бытового сектора и предприниматели.

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Интеллектуальные системы газового учета (ИСГ) позволяют не только точно измерять объёмы потребляемого газа, но и обеспечивают дистанционную передачу данных. "Умный" счетчик сам посчитает и передаст показания поставщику газа, проведет самодиагностику и проконтролирует исправность работы газового оборудования.

В режиме реального времени с помощью мобильного приложения "Моя Газсеть" абоненты имеют возможность отслеживать текущий расход газа, получать уведомления о нештатных ситуациях, а также просматривать историю оплат и потребления ресурса с момента установки счетчика. Приложение доступно для скачивания в Rustore и App Store.

"Современный умный счетчик газа — это прибор учета со встроенной системой телеметрии, позволяющей обеспечивать высокую точность измерений и дистанционную передачу данных. Это исключает необходимость ручного снятия показаний и минимизирует риск ошибок или неточностей в расчетах. Благодаря цифровым решениям мы делаем процесс учёта газа удобнее, точнее и доступнее для каждого клиента", — отметил начальник отдела метрологии "Газпром межрегионгаз Самара" Владимир Дмитриев.

Установка "умного" прибора не потребует демонтажа и переустройства газопровода. Замена производится в сжатые сроки любой специализированной организацией, имеющей допуски на право проведения данных работ.

Подать заявку в ООО "Газпром газораспределение Самара" для замены устаревшего прибора учета газа на современную модель можно, заполнив электронную форму заявки на сайте 63gaz.ru

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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