В Самарской области интеллектуальные системы газового учета установили более 1,2 тысяч абонентов

Основные пользователи — юридические лица коммунально-бытового сектора и предприниматели.

Интеллектуальные системы газового учета (ИСГ) позволяют не только точно измерять объёмы потребляемого газа, но и обеспечивают дистанционную передачу данных. "Умный" счетчик сам посчитает и передаст показания поставщику газа, проведет самодиагностику и проконтролирует исправность работы газового оборудования.

В режиме реального времени с помощью мобильного приложения "Моя Газсеть" абоненты имеют возможность отслеживать текущий расход газа, получать уведомления о нештатных ситуациях, а также просматривать историю оплат и потребления ресурса с момента установки счетчика. Приложение доступно для скачивания в Rustore и App Store.

"Современный умный счетчик газа — это прибор учета со встроенной системой телеметрии, позволяющей обеспечивать высокую точность измерений и дистанционную передачу данных. Это исключает необходимость ручного снятия показаний и минимизирует риск ошибок или неточностей в расчетах. Благодаря цифровым решениям мы делаем процесс учёта газа удобнее, точнее и доступнее для каждого клиента", — отметил начальник отдела метрологии "Газпром межрегионгаз Самара" Владимир Дмитриев.

Установка "умного" прибора не потребует демонтажа и переустройства газопровода. Замена производится в сжатые сроки любой специализированной организацией, имеющей допуски на право проведения данных работ.

Подать заявку в ООО "Газпром газораспределение Самара" для замены устаревшего прибора учета газа на современную модель можно, заполнив электронную форму заявки на сайте 63gaz.ru