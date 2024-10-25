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Газовая отрасль ТЭК

На должность генерального директора "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" назначен Виктор Скуфинский

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Решением Совета директоров генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" избран Виктор Скуфинский. Он также возглавил ООО "Газпром газораспределение Самара".

Фото: предоставлено ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Нового руководителя коллективам газовых компаний представил заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по управлению персоналом и общим вопросам Сергей Табачук.

Виктор Скуфинский приступил к обязанностям с 25 октября 2024 г.

Виктор Александрович Скуфинский родился в 1986 г.

Окончил Воронежский государственный технический университет по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".

2007–2010 гг. — специалист отдела по работе с высокодоходными клиентами, ОАО "Вымпел-коммуникации", г. Воронеж;

2010–2012 гг. — инженер лаборатории авторского надзора за эксплуатацией ПХГ Центра ПХГ, ООО "Газпром ВНИИГАЗ", пос. Развилка, Московская область;

2012–2013 гг. — эксперт-аналитик, ОАО "Российская промышленная коллегия", г. Москва;

2014–2017 гг. — ведущий инженер лаборатории эксплуатации ПХГ, заведующий сектором режимов эксплуатации ПХГ лаборатории эксплуатации ПХГ Центра ПХГ ООО "Газпром ВНИИГАЗ", пос. Развилка, Московская область;

2017–2020 гг. — главный технолог Департамента ПАО "Газпром";

2020–2023 гг. — начальник отдела Департамента ПАО "Газпром";

с 2023 г. — заместитель главного диспетчера — руководитель смены Департамента ПАО "Газпром".

С 25 октября 2024 г. назначен генеральным директором OOO "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Тихонов 23 мая 2024 06:48 СВГК отчиталась об уменьшении тарифов на техобслуживание газового оборудования

Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,

Вячеслав Гусев 17 марта 2024 03:54 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.

Денис Светлый 04 февраля 2024 10:08 В СВГК подтвердили рассылку квитанций на 1 рубль вместо похода в офис для заключения договора

Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

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