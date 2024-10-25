На должность генерального директора "Газпром межрегионгаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" назначен Виктор Скуфинский

Решением Совета директоров генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Самара" избран Виктор Скуфинский. Он также возглавил ООО "Газпром газораспределение Самара".
Нового руководителя коллективам газовых компаний представил заместитель генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" по управлению персоналом и общим вопросам Сергей Табачук.
Виктор Скуфинский приступил к обязанностям с 25 октября 2024 г.
Виктор Александрович Скуфинский родился в 1986 г.
Окончил Воронежский государственный технический университет по специальности "Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ".
2007–2010 гг. — специалист отдела по работе с высокодоходными клиентами, ОАО "Вымпел-коммуникации", г. Воронеж;
2010–2012 гг. — инженер лаборатории авторского надзора за эксплуатацией ПХГ Центра ПХГ, ООО "Газпром ВНИИГАЗ", пос. Развилка, Московская область;
2012–2013 гг. — эксперт-аналитик, ОАО "Российская промышленная коллегия", г. Москва;
2014–2017 гг. — ведущий инженер лаборатории эксплуатации ПХГ, заведующий сектором режимов эксплуатации ПХГ лаборатории эксплуатации ПХГ Центра ПХГ ООО "Газпром ВНИИГАЗ", пос. Развилка, Московская область;
2017–2020 гг. — главный технолог Департамента ПАО "Газпром";
2020–2023 гг. — начальник отдела Департамента ПАО "Газпром";
с 2023 г. — заместитель главного диспетчера — руководитель смены Департамента ПАО "Газпром".
С 25 октября 2024 г. назначен генеральным директором OOO "Газпром межрегионгаз Самара" и ООО "Газпром газораспределение Самара".