В Самаре открыли памятник газовой плите

В четверг, 4 сентября, в парке им. Гагарина прошло торжественное открытие памятника газовой плите. Установка скульптуры приурочена к 80-летию треста "Куйбышевгоргаз", 75-летию начала газификации жилых домов в Самаре и празднованию Дня работника нефтяной и газовой промышленности. Инициаторами появления скульптурной композиции стали ветераны и сотрудники Средневолжской газовой компании (СВГК).
В церемонии открытия скульптурной композиции приняли участие ветераны газовой отрасли, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области Ольга Шибанова, генеральный директор "Газпром трансгаз Самара" Владимир Субботин, заместители генерального директора ООО "Газпром Межрегионгаз Самара" Данил Поваров и Алексей Анфимов, председатель гордумы Самара Алексей Дёгтев и глава Промышленного района Иван Сухарев.
"Когда ветераны СВГК обратились с инициативой об увековечивании труда поколений самарских газовиков, мы сразу поддержали эту идею и оказали помощь в ее реализации. Особенно приятно, что скульптура сразу же понравилась детям и их родителям, гуляющим в парке. Хочу поблагодарить мэрию Самары за то, что для памятника было выбрано такое замечательное место", — отметил меценат, почетный гражданин Самары, совладелец "СВГК" Владимир Аветисян.
Памятник газовой плите выполнен в стиле советской реалистической парковой скульптуры и установлен на одной из главных аллей парка Гагарина. Скульптура изображает бабушку и внучку, собирающихся варить пельмени на газовой плите. За ними наблюдает маленькая собачка. Скульптура изготовлена и установлена без привлечения бюджетных средств.
Автором памятника стал скульптор Карэн Саркисов. Самарцам хорошо известны его работы, среди которых памятники основателю города князю Григорию Засекину и городскому главе Петру Алабину.
"Плита, как ни странно, оказалась достаточно сложным объектом для изображения. Важно было достоверно сделать именно плиту 50-х годов. Неслучайно по художественным причинам был выбран и сюжет варки пельменей, а не, например, жарки пирожков. Думал я и над тем, какой породы должна быть собачка. В результате выбрал болонку. Мы хотели отойти от типичного корпоративного памятника с человеком в спецодежде. И сделать произведение, вызывающее добрые чувства у многих людей", — поделился скульптор.
Последние комментарии
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
Что за глупость, ты должен согласно требований Закона все это сделать, а не требовать с кого то. Не знаешь - спроси кто знает.Они идут тоби навстречу, упрощая твоюже жизнь, а я не могу не хочу. Хотельщик ты наш.
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Прошла экспертизу?
