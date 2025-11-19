При поддержке "Тольяттикаучука" запускается проект "Профессионалитет"

В 2025 году "Тольяттикаучук" группы "Татнефть" стал одним из партнеров создания кластера среднего профессионального образования химической отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет". Проект предполагает объединение колледжей в партнерстве с работодателями. В начале лета было подписано соглашение между правительством Самарской области и предприятиями. В данный момент в Тольяттинском химико-технологическом колледже — опорном учреждении химического кластера — начались работы по созданию образовательной и технической базы. В сентябре 2026 года стартует обучение первого потока студентов.

Стране нужны профессиональные рабочие

Задача федерального проекта "Профессионалитет" — качественно подготовить работников для ключевых отраслей экономики. Проект призван поднять престиж рабочих профессий, а особенно дефицитных и наиболее востребованных на рынке труда. На базе учебных заведений, получивших грант, при поддержке государства и будущих работодателей создаются кластеры. Выпускники, получившие рабочие специальности, гарантированно трудоустраиваются.

В рамках гранта победитель получает господдержку в размере 100 млн руб. из федерального бюджета, 50 млн руб. из казны региона, а также софинансирование от индустриальных партнеров.

В качестве работодателей-партнеров проекта выступили крупнейшие предприятия Самарской области, представители самарского бизнеса, а также медицинские организации региона. Кластер "Химическая отрасль" поддержали предприятия "Тольяттикаучук" (группа "Татнефть"), "КуйбышевАзот" и "ТольяттиАзот".

Куем кадры

В 50-х годах прошлого века химико-технологический колледж появился благодаря "первенцу" тольяттинской химии — Куйбышевскому заводу синтетических каучуков (ныне "Тольяттикаучук"). Учебное заведение специально было создано, чтобы обеспечивать кадрами молодое предприятие. Завод предоставил учебному заведению материально-техническую базу, первыми преподавателями также стали мастера и специалисты предприятия.

"Вхождение ТХТК в федеральный проект "Профессионалитет" — это новая страница в жизни учреждения, — говорит директор колледжа Татьяна Михайленко. — В 2026 году будут модернизированы лаборатории и мастерские колледжа, созданы 13 обучающих зон, максимально приближенных к рабочим процессам на предприятиях".

На выходе — готовые специалисты

Правила поступления на "Профессионалитет" ничем не отличаются от обычного поступления в колледж: набор проходит на конкурсной основе и предпочтение отдают кандидатам, у которых балл в аттестате по профильным предметам выше.

В 2026 году помимо востребованных профессий технологов, механиков, лаборантов, ТХТК в рамках "Профессионалитета" будет готовить дефектоскопистов и электромонтеров. А с 2027-го — еще и аппаратчиков и специалистов по информационным технологиям. Студенты будут обучаться сразу "под работодателя" — с учетом нужных компетенций и конкретного оборудования, с которым им придется работать в дальнейшем. Это сократит период адаптации и работы с наставником на будущем рабочем месте.

"Для закупки оборудования в учебные аудитории и лаборатории мы специально подробно консультировались со специалистами заводов, — говорит Татьяна Александровна. — Основная задача — создать в колледже площадку, максимально приближенную к условиям производства. Каждый студент будет осваивать те компетенции, которые нужны конкретному предприятию, для каждого будет составлена карьерная карта с учетом специфики места работы".

В рамках реализации гранта учебное заведение преобразится и внешне — в здании будет сделан капитальный ремонт для более комфортного обучения и пребывания студентов. На данный период проект реконструкции колледжа проходит экспертизу. После получения всех согласований начнутся основные ремонтные работы.

Ожидаемую цифру набора студентов на специальности проекта "Профессионалитет" на 2026 год ТХТК получит от министерства образования Самарской области позже. По словам Татьяны Михайленко, ежегодно колледж набирает около 250 первокурсников на различные специальности. Сейчас учебное заведение занимает 3-е место в общероссийском рейтинге трудоустройства выпускников ссузов. Около 85% выпускников находят работу по специальности. Многие из них становятся сотрудниками "Тольяттикаучука".