Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" — чемпион межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области

ТОЛЬЯТТИ. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
"Тольяттиазот" в составе сборной химиков стал победителем XXII межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Сотрудники компании вошли в тройку лидеров во всех спортивных дисциплинах соревнований, которые проходили с марта по сентябрь 2025 года.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

В спартакиаде приняли участие коллективы 16 отраслевых профсоюзов, представляющие крупнейшие предприятия региона. Сборные соревновались на площадках Самары и Новокуйбышевска в таких видах спорта, как легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, дартс, шахматы, лыжные гонки и гиревой спорт.

"Тольяттиазот" представляли более 20 сотрудников. В командных дисциплинах лучшие результаты показали баскетболисты (капитан — инструктор службы аварийно-спасательных формирований Владислав Ушаков) и волейболисты (капитан — инженер-проектировщик отдела комплексного проектирования Юрий Лапиков).

В индивидуальных зачетах отличились инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, оператор ДПУ цеха № 05А Александр Киреев, оператор ДПУ цеха № 01А Антон Немов, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и слесарь-ремонтник цеха № 87 Анатолий Михайлов.

В легкоатлетическом кроссе в рамках спартакиады серебряную медаль в своей возрастной категории завоевал пожарный ТОАЗа Александр Александров.

По итогам всех этапов соревнований сборная химиков заняла первую ступень пьедестала.

Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":

"Сотрудники "Тольяттиазота" ежегодно демонстрируют отличные результаты на спартакиаде, объединяющей трудовые коллективы предприятий региона. И это неудивительно для компании, где пропагандируют здоровый образ жизни, поддерживают занятия физической культурой, проводят внутренние турниры и организуют семейные спортивные праздники. В ТОАЗе убеждены, что корпоративный спорт — это не просто интересное хобби или способ поддержания формы, это настоящая платформа для объединения коллег, создания командного духа и укрепления связей между различными подразделениями".

