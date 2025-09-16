"Тольяттиазот" — чемпион межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области

"Тольяттиазот" в составе сборной химиков стал победителем XXII межотраслевой спартакиады Федерации профсоюзов Самарской области. Сотрудники компании вошли в тройку лидеров во всех спортивных дисциплинах соревнований, которые проходили с марта по сентябрь 2025 года.
В спартакиаде приняли участие коллективы 16 отраслевых профсоюзов, представляющие крупнейшие предприятия региона. Сборные соревновались на площадках Самары и Новокуйбышевска в таких видах спорта, как легкая атлетика, волейбол, мини-футбол, баскетбол 3×3, настольный теннис, дартс, шахматы, лыжные гонки и гиревой спорт.
"Тольяттиазот" представляли более 20 сотрудников. В командных дисциплинах лучшие результаты показали баскетболисты (капитан — инструктор службы аварийно-спасательных формирований Владислав Ушаков) и волейболисты (капитан — инженер-проектировщик отдела комплексного проектирования Юрий Лапиков).
В индивидуальных зачетах отличились инженер отдела комплексного проектирования Артур Шпотя, оператор ДПУ цеха № 05А Александр Киреев, оператор ДПУ цеха № 01А Антон Немов, водитель службы аварийно-спасательных формирований Олег Шеин и слесарь-ремонтник цеха № 87 Анатолий Михайлов.
В легкоатлетическом кроссе в рамках спартакиады серебряную медаль в своей возрастной категории завоевал пожарный ТОАЗа Александр Александров.
По итогам всех этапов соревнований сборная химиков заняла первую ступень пьедестала.
Дмитрий Назин, председатель профсоюза АО "ТОАЗ":
"Сотрудники "Тольяттиазота" ежегодно демонстрируют отличные результаты на спартакиаде, объединяющей трудовые коллективы предприятий региона. И это неудивительно для компании, где пропагандируют здоровый образ жизни, поддерживают занятия физической культурой, проводят внутренние турниры и организуют семейные спортивные праздники. В ТОАЗе убеждены, что корпоративный спорт — это не просто интересное хобби или способ поддержания формы, это настоящая платформа для объединения коллег, создания командного духа и укрепления связей между различными подразделениями".
