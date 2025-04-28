"КуйбышевАзот" подтвердил высокое качество выпускаемой продукции

На предприятии с 23 по 25 апреля прошел надзорный аудит. По его итогам система менеджмента качества (СМК) ПАО "КуйбышевАзот" в области проектирования и производства ткани кордной пропитанной соответствует международному стандарту IATF 16949:2016.
IATF 16949:2016 — стандарт, определяющий ряд требований к СМК производителей продукции для автомобильной промышленности. Аудит на предприятии проведен экспертами компании ООО "ЮРС-Поволжье" — региональным представительством United Registrar of Systems (URS). Были проанализированы процессы СМК, рабочая документация, которая регламентирует действия персонала и другие аспекты деятельности предприятия в указанной области.
По итогам аудита эксперты положительно оценили большой объем работ, проделанный ПАО "КуйбышевАзот" в части достижения целей потребителей и вовлечения персонала предприятия в процессы поддержания и совершенствования СМК и планы по ее развитию. Проверяющие в частности отметили, что развитие системы менеджмента качества по этому направлению ведется специалистами на постоянной основе и руководство компании в этом вопросе демонстрирует приверженность принципам развития и улучшения СМК.
Очередное успешное подтверждение соответствия стандарту IATF 16949:2016 будет способствовать продолжению работы по дальнейшему улучшению качества выпускаемой продукции, поставляемой на предприятия автомобильной промышленности. Всё это самым благоприятным образом скажется на имидже предприятия, как надежного и развивающегося партнера.
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