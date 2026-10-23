Водители Тольяттиазота получили благодарность от Госавтоинспекции Тольятти

Госавтоинспекция (ГИБДД) Тольятти отметила сотрудников автотранспортного управления АО "Тольяттиазот" за неукоснительное соблюдение ПДД и безаварийное управление транспортом на дорогах Самарской области. Благодарственные письма водителям были вручены в рамках торжественного мероприятия, приуроченного к профессиональному празднику автомобилистов.

Награды ГИБДД получили специалисты, управляющие пассажирскими автобусами, грузовыми автомобилями и спецтехникой, а также механики и инженеры по безопасности движения. Отдельно в Компании были отмечены передовики производства с длительным стажем работы в ТОАЗе.

Транспортное управление "Тольяттиазота", обладающее одним из крупнейших автопарков в регионе, стабильно удерживает высокую планку: за последние годы водители предприятия завоевали по два комплекта серебряных и бронзовых медалей в командных зачетах областного конкурса профмастерства, а также множество личных наград.

Андрей Боровой, директор по административным вопросам АО "ТОАЗ":

Транспортный парк "Тольяттиазота" по праву считается одним из самых масштабных и диверсифицированных в Самарской области. Специфика нашего химического производства и ежедневная доставка тысяч сотрудников на предприятие накладывают на данную службу повышенные обязательства: управление требует от водителей предельной концентрации, ювелирной точности и железной дисциплины. Регулярные благодарности от руководства Госавтоинспекции Тольятти — это независимое подтверждение высочайшей квалификации наших сотрудников и сформированной на предприятии культуры вождения. Благодарю коллег за верность профессии, безаварийную работу и достойный вклад в общие производственные успехи "Тольяттиазота".