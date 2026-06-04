"Тольяттикаучук" победил в номинации по охране труда

Предприятие "Тольяттикаучук" группы "Татнефть" одержало победу во Всероссийском конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей "Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2025" в номинации "За достижения в области охраны труда и здоровья работников".
Награда присуждена за реализацию проектов, направленных на повышение безопасности производственных процессов и создание комфортных условий труда для сотрудников.
На установке БК‑6 реализован проект "Техническое перевооружение с устройством шумоизолирующей кабины". Установлена шумоизолирующая кабина, оборудовано встроенное освещение, обеспечено кондиционирование воздуха, предусмотрены полки, розетки и сетевые фильтры.
Всего на предприятии собрано шесть таких кабин на установках получения каучука. Теперь прессовщики работают в еще более комфортных и безопасных условиях.
Второй проект - запуск установки нижнего налива метил‑трет‑бутилового эфира (МТБЭ) в автоцистерны. Внедрение новой технологии привело к следующим результатам: снижение рисков, связанных с выполнением работ на высоте, сокращение трудозатратных операций.
"Победа в конкурсе РСПП - это признание наших усилий по обеспечению безопасных условий труда. Мы последовательно реализуем стратегию улучшений условий труда, уделяем особое внимание здоровью и благополучию наших сотрудников. Победа в номинации "За достижения в области охраны труда и здоровья работников" подтверждает: мы движемся в верном направлении, сочетая динамику развития, социальную ответственность и устойчивость", - отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды ООО "Тольяттикаучук" Максим Пархандеев.
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