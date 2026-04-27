"Тольяттиазот" — призер международного конкурса "Пресс-служба года"

ТОЛЬЯТТИ. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Видеопроект ТОАЗа "Безопасность в фокусе" вошел в ТОП-3 победителей конкурса "Пресс-служба года". Работа компании была отмечена в номинации "Лучший PR-проект в промышленности". Торжественная церемония награждения призеров состоялась в Москве.

Концепция проекта "Тольяттиазота" заключается в информировании сотрудников компании о ключевых правилах охраны труда и промбезопасности в нестандартном формате. Привычные обязательные инструктажи на производстве были дополнены цифровым мини-сериалом — циклом роликов, с которых начиналась рабочая неделя.

В рамках реализации "Безопасности в фокусе" было выпущено около 30 видеосюжетов, где главными героями выступили сотрудники различных подразделений "Тольяттиазота". В коротких роликах в клиповом стиле были использованы актуальные тренды, узнаваемые культурные коды, юмор и визуальные эффекты. Адаптированный под современные запросы аудитории контент публиковался на информационных экранах предприятия и в официальных социальных сетях ТОАЗа.

На XVIII конкурс "Пресс-служба года" поступило рекордное количество заявок — более 700 из России и стран зарубежья. Участниками стали представители бизнеса, госсектора и некоммерческих организаций. Члены экспертного жюри высоко оценили роль проекта "Тольяттиазота" в формировании корпоративной культуры и повышении вовлеченности персонала в вопросы промышленной безопасности.

PR-работы компании в рамках данного конкурса были отмечены не впервые. В 2025 году диплом отличника получил проект ТОАЗа, посвященный трудовым династиям предприятия.

Ирина Филатова, директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ":

"Соблюдение правил охраны труда на "Тольяттиазоте" является безусловным приоритетом. Разрабатывая новый подход к вовлечению персонала в самую животрепещущую тему, для нас было важно выйти за рамки стандартных инструктажей и сделать промышленную безопасность частью личных ценностей каждого сотрудника. Победа проекта на престижном конкурсе подтверждает верность выбранной стратегии: сложные производственные вопросы могут и должны транслироваться через живые, современные форматы. Благодаря этому нам удалось превратить формальные требования во внутрикорпоративный тренд. Особенно ценно, что награду мы получили накануне профессионального праздника — Международного Дня охраны труда".

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

