Предприятия "Роснефти" отмечены премией "Серебряный Лучник — Самара"

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Проекты Новокуйбышевской нефтехимической компании и Новокуйбышевского НПЗ (входят в НК "Роснефть") стали победителями в номинациях регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник Самара — 2025".

Новокуйбышевская нефтехимическая компания одержала победу в номинации "Цифровые коммуникации: ИИ, технологии будущего" с проектом по популяризации науки и школьного предмета химии. Цель инициативы — выявить и поддержать лучшие методики преподавания и развития у школьников интереса к углубленному изучению химии. Благодаря проекту поддержаны авторские методические разработки учителей химии Самарского региона.

Например, программа "Химичим вместе" направлена на формирование у школьников навыков химического анализа и применения цифрового оборудования в экспериментальной химии.  Проект "От пробирки к производству" предлагает готовый инженерный практикум, где старшеклассники выступают в роли технологов и решают кейсы из практики нефтехимических предприятий. Проект призван решить образовательные и профориентационные задачи — привлечь внимание учащихся в школах Самарской области к предмету "химия" и способствовать осознанному выбору будущей профессии.

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод победил в номинации "Коммуникации в сфере продвижения государственных и общественных программ" с историко-просветительским проектом "Подвиг, навсегда вписанный в историю". Масштабная инициатива, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, объединила несколько поколений заводчан и включала более 30 мероприятий, организованных волонтерами завода. Сотрудники провели масштабную поисковую и исследовательскую работу с архивными документами и семейными фотографиями ветеранов, восстановив бесценные свидетельства очевидцев. На основе восстановленных материалов был создан интернет-портал "Голоса Победы!", в котором сохранены воспоминания, фото и видео интервью ветеранов НПЗ — участников Великой Отечественной войны.

Кроме того, был издан литературный сборник воспоминаний и рассказов о войне, который проиллюстрирован фотографиями военной поры, наградными документами и материалами, которые ранее не публиковались. Заводчане совместно с педагогами и ветеранами-нефтяниками организовали тематические литературные чтения для школьников и студентов техникумов, активистов "Движения первых". Уникальное издание передали в образовательные учреждения и библиотеки, чтобы сохранить живую память об эпохе для молодого поколения.

Победители регионального этапа получают право участия в федеральном этапе национальной премии.

АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания", дочернее общество "Роснефти", производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза. Перечень выпускаемой товарной продукции насчитывает более 30 наименований.

АО "Новокуйбышевский НПЗ" — дочернее общество НК "Роснефть". Предприятие производит свыше 20 видов товарной продукции, в том числе моторные топлива высших экологических стандартов для всех видов транспорта: автомобильного, авиационного, железнодорожного, речных и морских судов.

Национальная премия "Серебряный Лучник" — одна из самых авторитетных и престижных в PR-сфере в России. В числе участников — крупные компании страны. В этом году на приволжский конкурс было подано 69 заявки в 10 номинациях. Их оценивали независимые эксперты отрасли — руководители PR-служб федеральных холдингов.

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

