16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Команда "Тольяттикаучука" стала одной из лучших на окружном проекте "МолоТ" Тольяттиазот присоединился к общественной акции "Народное признание" "Тольяттиазот" завершил капитальный ремонт автовесовой Лаборатория "Тольяттиазота" подтвердила компетентность Водители "Тольяттиазота" — призеры регионального конкурса профмастерства

Нефтехимия ТЭК

Команда "Тольяттикаучука" стала одной из лучших на окружном проекте "МолоТ"

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сборная команда Самарской области, в состав которой вошли сотрудники "Тольяттикаучука" (входит в Группу "Татнефть"), завоевали серебро в финале общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ", прошедшего в Перми.

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

В мероприятии приняли участие 14 команд и 420 представителей работающей молодежи из регионов ПФО. Участники прошли испытания: марш-броски, спортивные состязания, конкурсы и интеллектуальные баталии. Всё ради одного — продемонстрировать силу, сплочённость и потенциал молодежи.

Отличная физическая подготовка, командный дух и нестандартное мышление позволили сборной Самарской области уверенно пройти все этапы и занять второе место в общем зачёте.

Ранее, в июле, команда "Тольяттикаучука" также одержала победу в региональном этапе конкурса среди профсоюзных организаций Самарской области в номинации "Интеллектуальная игра "КВИЗ".

"Для нас участие в "МолоТе" — это не просто соревнование, это возможность показать, что рабочая молодежь активна, талантлива. Мы гордимся каждым участником команды и благодарим Компанию за поддержку, которая позволяет реализовывать потенциал молодых специалистов как на региональном, так и на федеральном уровне", — отметила председатель молодежного комитета ООО "Тольяттикаучук" Анастасия Бриль.

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31