Команда "Тольяттикаучука" стала одной из лучших на окружном проекте "МолоТ"

Сборная команда Самарской области, в состав которой вошли сотрудники "Тольяттикаучука" (входит в Группу "Татнефть"), завоевали серебро в финале общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ", прошедшего в Перми.

В мероприятии приняли участие 14 команд и 420 представителей работающей молодежи из регионов ПФО. Участники прошли испытания: марш-броски, спортивные состязания, конкурсы и интеллектуальные баталии. Всё ради одного — продемонстрировать силу, сплочённость и потенциал молодежи.

Отличная физическая подготовка, командный дух и нестандартное мышление позволили сборной Самарской области уверенно пройти все этапы и занять второе место в общем зачёте.

Ранее, в июле, команда "Тольяттикаучука" также одержала победу в региональном этапе конкурса среди профсоюзных организаций Самарской области в номинации "Интеллектуальная игра "КВИЗ".

"Для нас участие в "МолоТе" — это не просто соревнование, это возможность показать, что рабочая молодежь активна, талантлива. Мы гордимся каждым участником команды и благодарим Компанию за поддержку, которая позволяет реализовывать потенциал молодых специалистов как на региональном, так и на федеральном уровне", — отметила председатель молодежного комитета ООО "Тольяттикаучук" Анастасия Бриль.