"Тольяттикаучук" стал победителем регионального этапа проекта "МолоТ"

Команда "Тольяттикаучука" группы "Татнефть" заняла первое место в региональном этапе общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд) в номинации "Интеллектуальная игра "КВИЗ". Соревнования проходили среди профсоюзных организаций Самарской области.

Игра включала 7 тематических раундов: история Поволжья, отечественное кино, Великая Отечественная война, советские и российские мультфильмы, а также визуальные задания на знание символики федеральных структур.

По итогам регионального этапа команда предприятия будет представлять Самарскую область на финале проекта "МолоТ", который пройдёт в августе в Пермском крае.

"Участие в таких проектах — это не только соревновательный дух, но и важный опыт, который помогает развиваться в профессии, раскрывать потенциал и формировать командную сплоченность", — отметила Анастасия Бриль, ведущий специалист по развитию корпоративной культуры и молодёжной политики, председатель молодежного комитета ООО "Тольяттикаучук".

Проект "МолоТ" направлен на развитие работающей молодежи через интеллектуальные, спортивные и культурные мероприятия, формируя платформу для общения, обмена опытом и новых профессиональных достижений.