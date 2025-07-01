"Тольяттикаучук" стал победителем регионального этапа проекта "МолоТ"

Команда "Тольяттикаучука" группы "Татнефть" заняла первое место в региональном этапе общественного проекта Приволжского федерального округа "МолоТ" (Молодежный труд) в номинации "Интеллектуальная игра "КВИЗ". Соревнования проходили среди профсоюзных организаций Самарской области.
Игра включала 7 тематических раундов: история Поволжья, отечественное кино, Великая Отечественная война, советские и российские мультфильмы, а также визуальные задания на знание символики федеральных структур.
По итогам регионального этапа команда предприятия будет представлять Самарскую область на финале проекта "МолоТ", который пройдёт в августе в Пермском крае.
"Участие в таких проектах — это не только соревновательный дух, но и важный опыт, который помогает развиваться в профессии, раскрывать потенциал и формировать командную сплоченность", — отметила Анастасия Бриль, ведущий специалист по развитию корпоративной культуры и молодёжной политики, председатель молодежного комитета ООО "Тольяттикаучук".
Проект "МолоТ" направлен на развитие работающей молодежи через интеллектуальные, спортивные и культурные мероприятия, формируя платформу для общения, обмена опытом и новых профессиональных достижений.
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