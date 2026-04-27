КуйбышевАзот расставил экологические акценты

За последние пять лет капитальные затраты на природоохранные мероприятия и проекты ПАО "КуйбышевАзот" составили более 7 млрд рублей. Предприятие планомерно снижает нагрузку на окружающую среду за счет внедрения современных технологий и реализации крупных экологических проектов.

Так, в период с 2021 года КуйбышевАзот завершил два крупных инвестиционных проекта со значимым экологическим эффектом. Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города Тольятти. Это важный экологический проект, который входит в федеральную программу "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология". Проект реализован за счет собственных средств компании, инвестиции в который составили 1,5 млрд руб. Работа новых очистных сооружений вносит весомый вклад в экологическое оздоровление Волги.

На производстве аммиачной селитры введена в эксплуатацию новая установка выпарки и грануляции, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. Инвестиции в проект составили более 5 млрд руб.

В 2025 году на производственной площадке ПАО "КуйбышевАзот" выполнен ряд технических мероприятий с экологическим эффектом. Для улучшения качества сточных вод изменена схема слива стоков в рамках работы производственного комплекса минеральных удобрений, реализованы проекты очистных сооружений замкнутого цикла на транспортном участке.

Модернизация установки приготовления известкового молока и переход на новую технологическую схему с использованием гранулированной извести на установке водоподготовки позволило значительно снизить количество образующихся отходов при обработке воды.

На предприятии продолжена реализация программы по достижению проектных показателей очистных сооружений ливневых стоков Северного промышленного узла и части Центрального района города Тольятти.

Благодаря внедрению прогрессивных ресурсосберегающих технологий с уровнем экологической и промышленной безопасности, соответствующих лучшим мировым аналогам и системному подходу к природоохранной деятельности, за последние 10 лет при росте объёмов товарной продукции в 1,5 раза, валовые выбросы сокращены в 1,4 раза, удельные — в 2 раза, потребление речной воды на тонну продукции в 1,6 раза, образование стоков в 1,8 раза, потребление электроэнергии в 1,8 раза, теплоэнергии в 1,5 раза, расходные нормы по бензолу уменьшены на 14%.

По сравнению с предыдущим годом в 2025 году удельные выбросы сокращены на 7,7%, образование стоков на 24,5%, потребление речной воды — на 4%, образование отходов — на 5%. Затраты на экологические проекты и природоохранные мероприятия, включая капитальные, в 2025 году составили 5,2 млрд руб.

Предприятие своевременно получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) для основной промплощадки в г. Тольятти и очистных сооружений ливневых стоков Северного промузла и части Центрального района города Тольятти — важного экологического проекта как для предприятия, так и для всего региона. С учетом многолетней последовательной реализации природоохранных мероприятий и на основании соблюдения нормативов допустимых выбросов и технологических нормативов, разработка программы повышения экологической эффективности в составе КЭР для КуйбышевАзота не требуется.

Ежедневно ведется постоянный мониторинг соблюдения требований экологической безопасности и производственный контроль. Так, в 2025 году выполнено более 11 тысяч анализов состава выбросов и качества атмосферного воздуха, сточных вод различных категорий и др. Замеры на границе санитарно-защитной зоны, а также на промышленной площадке выполнялись независимыми лабораториями Приволжской УГМС и ЦЛАТИ (Центр лабораторного анализа и технических измерений), ООО НИЦ "Экоаналитика", ООО "ИХиИЭ", силами которых было сделано 4 375 замеров, нарушений не зафиксировано.

В условиях объявления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) ПАО "КуйбышевАзот" придерживается утвержденного министерством лесного хозяйства Самарской области плана мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных погодных условий. Традиционно особое внимание уделяется культуре производства и содержанию промышленной площадки. В рамках этой работы проводились благоустройство, озеленение заводской территории и очистка санитарной зоны.

В 2025 году компанией была продолжена работа по использованию отходов производства в качестве вторичных ресурсов. За прошлый год было отгружено порядка 18 тыс. тонн продуктов, полученных на базе побочной продукции основного производства. При этом доля отходов, направленных на утилизацию для повторной переработки, увеличена до 85,5% от общего количества.

КуйбышевАзот активно сотрудничает с общественными организациями, финансируя целый ряд важных природоохранных проектов, проводит работу по формированию у подрастающего поколения бережного отношения к природе. Поддерживает проведение конкурсов, конференций, выставок на экологическую тематику среди учащихся региона, участвует в эколого-образовательном проекте по раздельному сбору мусора "Экомобиль". Предприятие сотрудничает с Институтом Волжского бассейна РАН РФ, поддерживая научные мероприятия и исследования, обслуживая научное судно "Биолог".

С 2012 года предприятие участвует в программах восстановления леса, включая уход за саженцами в течение последующих трех лет после посадки. В 2023 году КуйбышевАзот подписал соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в рамках которого предприятие взяло шефство над особо охраняемой природной территорией "Ставропольский сосняк" (ООПТ). Это один из самых масштабных памятников природы в регионе (861 га), расположенный на территории тольяттинского леса, пострадавшего во время лесных пожаров. Взяв в шефство "Ставропольский сосняк", предприятие сосредоточилось на работах по его восстановлению, расчистке в соответствии с требованиями к этой территории. В 2025 году на территории ООПТ была профинансирована расчистка 2 га и посадка на 2 га леса. Всего в активе предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 61 га леса и более 300 тыс. деревьев.

КуйбышевАзот одним из первых промышленных предприятий Самарской области присоединился к реализации Регионального экологического стандарта, подписав соглашение о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с Правительством Самарской области.

Силами предприятия за прошедший год очищено 135 000 кв. метров городских и лесных территорий, прибрежных участков рек Куйбышевского водохранилища и Усинского залива. Особенно важно, что во всех природоохранных мероприятиях принимают участие сотрудники предприятия и члены их семей.

В 2025 году предприятие вошло в ТОП-5 рейтинга социальной эффективности по версии информационного агентства AK&M среди крупнейших российских компаний, максимально полно раскрывающих информацию о социальной и экологической деятельности, а также соизмеряющих свою деятельность с принципами устойчивого развития. Также КуйбышевАзот вошел в топ-10 лучших российских химических компаний ESG-рэнкинга RAEX — одного из крупнейших в России агентств в области не кредитных рейтингов.