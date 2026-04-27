"Тольяттикаучук" провёл весеннюю акцию по посадке леса

В апреле коллектив предприятия продолжил ежегодную экологическую традицию по восстановлению "зеленого" достояния Тольятти.

Более ста сотрудников завода, взяв в руки инвентарь и саженцы, вышли на посадку молодых деревьев на месте лесного массива, опустошённого когда-то огненной стихией. Результат впечатляет: благодаря труду химиков четыре гектара обрели новую жизнь.

Экология региона понесла колоссальный урон в памятном 2010 году, когда лесные пожары уничтожили уникальный вековой массив. Однако трагедия также породила мощное движение за восстановление природного наследия. Уже 15 лет предприятие "Тольяттикаучук" демонстрирует подлинную ответственность перед будущими поколениями, организуя акции по посадке леса дважды в год — весной и осенью.

Участок вблизи санатория "Лесное" пострадал особенно сильно — пламя бушевало здесь дважды. Сначала была трагедия 2010 года, а потом и в результате поджога в 2021 году огонь уничтожил даже молодые посадки предыдущих лет. Но, несмотря ни на что, работа продолжается. Специалисты лесничества регулярно оценивают состояние насаждений, планируя дополнительные высадки взамен погибших растений.

Для нынешней акции "Тольяттикаучук" группы "Татнефть" закупил саженцы сосны с закрытой корневой системой. Специалисты лесного хозяйства говорят, что такой посадочный материал обеспечивает приживаемость около 95%, и это существенно повышает эффективность "зеленых" акций.

Заводчане на призыв о посадке всегда откликаются с радостью. Многие воспринимают это как свой человеческий и гражданский долг.

"Я помню те страшные пожары. Когда же пришлось проезжать мимо этих мест после них, то невозможно было сдержать слез — вместо нашего шикарного векового леса на километры вглубь было пепелище, — рассказала участник посадки, лаборант ЦЗЛ "Тольяттикаучука", Елена Быченкова. — Очень важно теперь все снова возродить. Лично я принимаю участие в посадках уже почти десять лет".

Молодёжь также активно подхватывает эстафету. Прессовщик предприятия Даниил Овчинников, недавно работающий на заводе и впервые принявший участие в посадке, убеждён: каждый человек обязан внести вклад в сохранение природы. "Лес — настоящее сокровище для горожан. Наш долг — передать это богатство потомкам", — отметил молодой специалист.

С 2011 года усилиями "Тольяттикаучука" засажено более шестидесяти гектаров. Подобная ответственность бизнеса перед обществом, безусловно, заслуживает признания, к благому делу ежегодно присоединяются социальные партнеры предприятия, волонтеры из числа неравнодушных горожан, студенты колледжей, вузов.

Директор службы охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды "Тольяттикаучука" Максим Пархандеев подчеркнул: "Посадка леса — одна из социально значимых и приоритетных задач предприятия. Лесные массивы выполняют важнейшие функции: очищают воздух, защищают почвы от разрушения, формируют благоприятный микроклимат. Лес — наше общее благополучие".

После завершения посадочных работ молодой лес ожидает тщательный агротехнический уход. Специалисты лесхоза будут удалять конкурирующую растительность, обеспечивая саженцам достаточно света и влаги.

Результат посадки будет виден через какое-то время. Сегодня сосенки-малютки сидят ровными рядочками, но через несколько лет они станут молодыми деревьями. Посаженные пять лет назад в ходе такой же акции саженцы сейчас выросли примерно до метра в высоту.