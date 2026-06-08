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Экология Общество

"КуйбышевАзот" — победитель конкурса "ЭкоЛидер-2025"

ТОЛЬЯТТИ. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "КуйбышевАзот" одержал победу в областном конкурсе "ЭкоЛидер" в номинации "Промышленный гигант". Конкурс проводится правительством Самарской области при поддержке регионального министерства природных ресурсов и экологии. "КуйбышевАзот" участвует в нем с 2010 года, и за этот период шесть раз удостаивался высшего признания.

Фото: предоставлено ПАО "КуйбышевАзот"

Награда присуждается предприятиям, которые демонстрируют наибольший прогресс в снижении воздействия на окружающую среду. От имени предприятия в рамках торжественной церемонии "ЭкоЛидер-2025" награда была вручена начальнику отдела охраны окружающей среды ПАО "КуйбышевАзот" Ирине Мокеевой.

Результаты работы ПАО "КуйбышевАзот" за последнее десятилетие наглядно демонстрируют успешную стратегию "зеленого" роста: при увеличении объемов товарной продукции в 1,5 раза предприятию удалось сократить валовые выбросы в 1,4 раза, а удельные — в 2 раза.

В 2021–2025 годах "КуйбышевАзотом" было реализовано два масштабных проекта, непосредственно влияющих на экологию Тольятти. Введены в эксплуатацию очистные сооружения ливневых стоков всего Северного промышленного узла и Центрального района. Проект реализован в рамках федеральной программы "Оздоровление Волги" в составе национального проекта "Экология".

На производстве аммиачной селитры запущена новая установка выпарки и грануляции, что позволило снизить выбросы в атмосферу на 200 тонн в год. В 2025 году общие затраты компании на природоохранные мероприятия и экологические проекты, включая капитальные вложения, составили 5,2 млрд рублей. Был проведен ряд технических мероприятий на промышленной площадке — за прошедший год на предприятии значительно снижено количество образующихся отходов при обработке воды за счет модернизации установки приготовления известкового молока и перехода на новую технологическую схему с использованием гранулированной извести на установке водоподготовки. Также была изменена схема слива стоков на комплексе выпуска минеральных удобрений, реализованы проекты очистных сооружений замкнутого цикла на транспортном участке.

"КуйбышевАзот" активно участвует в социально-экологических проектах, ведет работу по восстановлению леса, в том числе в рамках шефской помощи над памятником природы "Ставропольский сосняк". В лесовосстановительных мероприятиях предприятие принимает участие с 2012 года, включая агроуход за саженцами на протяжении трех лет.

Всего в активе предприятия, с учетом ранее восстановленного, находится 61 га леса и более 300 тыс. деревьев. Силами предприятия за прошедший год очищено 135 тыс. кв. метров городских и лесных территорий, прибрежных участков рек Куйбышевского водохранилища и Усинского залива. Особенно важно, что во всех природоохранных мероприятиях принимают участие сотрудники предприятия и члены их семей.

Начальник отдела охраны окружающей среды ПАО "КуйбышевАзот" Ирина Мокеева:

"Победа в конкурсе "ЭкоЛидер" для нас — не просто награда, а объективная оценка системной работы всего коллектива. Комплексная оценка всех новых проектов с экологической точки зрения, внедрение новых ресурсосберегающих технологий, социальный и ответственный подход к природоохранным мероприятиям, все это позволяет нашему предприятию устойчиво развиваться, одновременно снижая негативное воздействие на окружающую среду".

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