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Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Признана банкротом компания, владеющая недостроем крупного ТЦ на ул. Авроры в Самаре

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Коммерческая фирма "Аттис", аффилированное депутату Самарской губернской думы Александру Милееву, признано банкротом. Компания владеет недостроенным торгово-развлекательным комплексом, находящемся на территории бывшей табачной фабрики "Самарская" на пересечении улиц Авроры и Дыбенко.

Фото: Александра Ламзина

ТРК изначально представили в 2005 г. и планировали достроить к 2007 году. Общая площадь трехэтажного комплекса вместе с парковкой на 2200 машин должна была превысить 30 тыс. кв. м. В 2020 г. появилась информация о планах завершить стройку, при этом была частично изменена концепция — площадь предполагалось увеличить до 40 тыс. кв. м.

Однако "Аттису" не удалось добиться продления разрешения на строительство, полученного в 2018 году. Минстрой региона в 2024 г. отказал компании на том основании, что Госстройнадзор Самарской области прекратил государственный строительный надзор на объекте.

ООО "Коммерческая фирма "Аттис" было учреждено в 1999 году. Компания зарегистрирована в Самаре на ул. Льва Толстого, 125. Совладельцами выступают Светлана Круглова и Владимир Рябушкин, который также является директором. На балансе ООО числятся активы на 404 млн рублей. 

В апреле 2026 г. на Авито появилось объявление о продаже участка под недостроем. За 210 соток собственник просил 1 млрд рублей. Причем земля продавалась под жилую застройку. Сейчас объявление не активно.

При этом еще в сентябре 2025 г. Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области подало иск о признании "Аттиса" банкротом. Компания задолжала 10,2 млн руб. налога на имущество за 2024 и 2025 г., 450 тыс. руб. земельного налога. С учетом пени ФНС предъявила 13 млн рублей.

Интересно, что совладелец "Аттиса" Светлана Круглова пыталась оспорить регистрацию прав собственности на недострой (видимо, чтобы уйти от претензий ФНС), ссылаясь на то, что директор действовал без разрешения собственников. В марте этого года арбитраж ей отказал.

15 апреля суд ввел в отношении "Аттиса" процедуру наблюдения. "Имуществом, достаточным для погашения требования заявителя, должник не располагает. Доказательств обратного в материалы дела не предоставлено", — указал суд.

22 июля "Аттис" был признан банкротом. В отношении компании введено конкурсное производство сроком на четыре месяца — до 18 ноября 2026 года. Конкурсным управляющим утвержден Алексей Безденежных из московской Ассоциации арбитражных управляющих "Центральное агентство арбитражных управляющих". Если все пойдет по стандартному сценарию банкротства, то недостроенный ТРК будет выставлен на торги. 

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