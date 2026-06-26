Авито Услуги: 90% россиян предпочтут нанять мастера с портфолио работ

По данным исследования Авито Услуг, 9 из 10 россиян считают важным увидеть портфолио мастера или компании перед финальным выбором специалиста в сфере ремонтно-строительных услуг. При этом больше половины опрошенных (53%) готовы нанять мастера с более высокой стоимостью услуг, если у него есть качественное портфолио, отзывы и понятные условия работы.
За последний год более половины опрошенных россиян (61%) так или иначе занимались ремонтом, строительством или искали специалистов в этих услугах. Каждый четвертый (25%) делал полноценный ремонт жилья или отдельных комнат, каждый пятый (21%) вызывал мастера для небольших работ, 14% респондентов — благоустраивали загородный дом и участок. Еще 15% за последний год не обращались к мастерам, но планируют заняться строительством, ремонтом или благоустройством в скором времени.
Самые востребованные услуги, по которым за последний год обращались россияне — поклейка обоев, покраска и отделка (43%), ремонт и установка сантехники (39%), электрики (33%), окон, дверей, балконов (28%), а также полов и напольных покрытий (27%).
Когда речь заходит о выборе мастера, одних слов о профессионализме уже недостаточно. 9 из 10 опрошенных (89%) считают важным увидеть примеры работ. При этом среди всех, кто отмечает важность портфолио — 15% вовсе не рассматривают исполнителей в сфере ремонта и строительства без примеров прошлых проектов.
Помимо портфолио, все большую роль играет репутация мастера — его рейтинг и отзывы клиентов. Заказчики стремятся не только увидеть результат работы, но и понять, насколько специалист надежен, соблюдает сроки, корректно взаимодействует и выполняет обязательства. Большинство россиян (67%) при выборе специалиста полагаются на отзывы и рейтинги, а прозрачная цена является ключевым фактором для 42% опрошенных.
Запрос на прозрачность напрямую конвертируется в финансовую лояльность. Свыше половины (53%) опрошенных россиян подтвердили, что готовы выбрать специалиста с более высокой стоимостью услуг вместо мастера с меньшим предложением цены, если у него есть качественное портфолио, отзывы и понятные условия оказания услуг.
"Когда человек ищет мастера по ремонту или строителя, ему важно еще до общения с исполнителем понять, с кем он имеет дело и какой результат сможет получить. Комплексное доверие формируют портфолио и отзывы. Они визуально подтверждают навыки и одновременно показывают реальный опыт взаимодействия с клиентами. Например, мы видим, что портфолио как инструмент выбирают все чаще: 84% спроса в категории приходится на объявления с примерами работ. Мы добавили функцию портфолио, чтобы поиск специалиста стал удобным и простым для заказчиков, а мастерам помогал наглядно показывать свои навыки и опыт. Сейчас на Услугах уже более 240 тысяч объявлений с примерами работ, и это помогает заказчикам выбирать надежных исполнителей", — комментирует Светлана Филимонова, руководитель категории "Ремонт и строительство" на Авито Услугах.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.