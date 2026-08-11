На Авито стали доступны покупки с оплатой по сплиту

На технологической платформе Авито появилась возможность оплачивать покупки частями в Яндекс Сплит. Новый способ оплаты доступен при оформлении товаров с Авито Доставкой по всей России. Оплата частями в Сплит доступна для всех категорий товаров: от электроники и личных вещей до товаров для хобби, ремонта и запчастей для автомобиля.

Чтобы воспользоваться Сплитом, достаточно выбрать его среди способов оплаты при оформлении заказа. Пользователь заранее увидит график и суммы всех платежей и сможет выбрать подходящий срок оплаты. Если товар не подошел и от него отказались, деньги вернутся на счет, с которого была оплачена покупка в Сплит.

Можно выбрать срок оплаты от 2 до 24 месяцев — в Сплит или Супер Сплит — и разделить стоимость покупки на несколько платежей с заранее фиксированным графиком.

Интерес покупателей к оплате частями продолжает расти. По данным Авито, в первом полугодии 2026 года количество успешно оформленных заказов с оплатой частями выросло на 161% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средний чек таких покупок оказался в три раза выше, чем при обычной оплате. Пользователи всё чаще выбирают такую опцию при покупке товаров, стоимость которых удобнее распределить на несколько месяцев, а не оплачивать целиком сразу.

Сплит даст возможность пользователям не откладывать покупку уникальных товаров на Авито, а быстро совершить сделку в моменте. Для продавцов — это драйвер роста продаж, так как возможность разбить оплату на несколько частей дает возможность покупателям гибко управлять собственным бюджетом.

Игорь Герасименко, руководитель продукта Сплит:

"Оплата частями всё чаще становится осознанным выбором, а не крайней мерой: пользователи используют её не только в случаях нехватки средств, но в том числе, чтобы удобнее распределить бюджет на крупную покупку. Партнёрство с Авито логично продолжает эту тенденцию — мы делаем Сплит доступным там, где люди совершают дорогостоящие и не всегда простые покупки".

Илья Филоненко, директор по продукту финтех-направления Авито:

"Мы рады, что пользователям Авито стал доступен еще один удобный и знакомый многим способ оплаты покупок — Яндекс Сплит. Возможность разделить стоимость товара на несколько платежей делает многие покупки доступнее и помогает грамотно планировать финансовую нагрузку. При этом продавец, как и раньше, получает средства после подтверждения сделки. Подключение Яндекс Сплита расширяет выбор финансовых сервисов на Авито и дает пользователям больше возможностей выбрать подходящий вариант оплаты".