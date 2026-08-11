Развитие самарских промышленных предприятий обсудили на профильном совете при губернаторе

Во вторник, 11 августа, глава региона Вячеслав Федорищев провел заседание совета по развитию промышленности при губернаторе Самарской области. Участие в обсуждении повестки приняли представители областного правительства, Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области, Государственного фонда развития промышленности Самарской области, руководители крупных промышленных предприятий оборонно-промышленного, химического комплексов, металлургии и ряда других сфер.

"Первоочередное внимание экономического блока правительства Самарской области уделяется развитию нашей промышленности. Ни для кого не секрет, что санкционное давление, а также макроэкономические особенности текущего периода заставляют нас постоянно искать новые решения, которые позволяют обеспечить не только стабильность, но еще и развитие, конкурентоспособность выпускаемой продукции", - отметил Вячеслав Федорищев.

Глава региона напомнил задачи, поставленные президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В их числе - укрепление технологического суверенитета, ускорение внедрения отечественных разработок в промышленности, технологий искусственного интеллекта, повышение производительности труда.

Чтобы эффективно решать их, нужно развивать систему подготовки кадров, выстраивать крепкие кооперационные цепочки, основанные на импортозамещении. Эти темы были затронуты в рамках заседания.

Также были заслушаны доклады руководителей предприятий по вопросам развития и повышения уровня их защищенности.

Как руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев напомнил: "Ее основная цель - формировать предложения для президента, правительства России по совершенствованию политики, в нашем случае промышленной. Моя задача как руководителя комиссии - быть каналом, который переводит производственную конкретику в управленческие решения федерального уровня". Губернатор подчеркнул, что такие региональные советы должны быть источником реальных данных и о том, "где тонко, где рвется", и об успехах.

Также глава региона обозначил задачей для правительства области и профильного министерства содержание на особом контроле вопросов взаимодействия с органами власти по любому запросу предприятий, помощь в получении федеральных грантов, субсидий и средств Фонда развития промышленности. Все поручения вошли в итоговый протокол совета.