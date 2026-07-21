Авито Работа — эксперт проекта "Промышленный наставник"

Авито Работа стала экспертом проекта "Промышленный наставник" — во втором сезоне платформа представит участникам аналитические данные о рынке труда и лучшие практики по привлечению, развитию и удержанию персонала. О старте приёма заявок на второй сезон было объявлено в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2026 на сессии "Поддержка малого и среднего бизнеса в регионах: обсуждение эффективных рабочих инструментов". Проект межрегионального союза "Клуб молодых промышленников" направлен на обмен опытом и развитие кооперации между предприятиями малого, среднего и крупного бизнеса.
"Промышленный наставник" объединяет руководителей и собственников промышленных МСП с наставниками — лидерами крупных промышленных компаний и госкорпораций — и создает устойчивую систему передачи управленческого опыта между поколениями. Участники получают практическую помощь в поиске решений для развития своих предприятий и формируют профессиональное сообщество руководителей.
Первый сезон объединил более 300 участников, наставников и экспертов из 58 регионов России и включил свыше 100 очных и онлайн‑мероприятий: вебинары, деловые встречи и промышленные экскурсии.
Во втором сезоне работа будет сфокусирована на разборе реальных бизнес‑кейсов по запросам МСП. Ключевые темы: оптимизация производства, управление персоналом, внешнеэкономическая деятельность, маркетинг и реализация продукции, управление финансами. Форматы — профильные группы, вебинары, промышленные экскурсии и очные мероприятия Клуба в Москве и регионах.
На презентации в ИННОПРОМ-2026 региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина представила актуальную картину рынка труда и ключевые кадровые вызовы для промышленности. По её словам, самый высокий и стабильный спрос — на квалифицированных рабочих: "47% от общего выпуска СПО приходится на подготовку рабочих кадров: специалистов по техническому обслуживанию, сварщиков, строителей и др. Тем не менее кадровый дефицит сохраняется. В Уральском федеральном округе особенно выросли заявки на техническое обслуживание и ремонт техники (+67% год к году), ЖКХ и городскую инфраструктуру (+61%), транспортное машиностроение (+35%)".
Авито Работа активно взаимодействует с бизнесом и регионами, реализуя совместные проекты по популяризации рабочих профессий и привлечению кадров, что делает вклад компании особенно важным для практической части второго сезона "Промышленного наставника".
"Сегодня руководителю промышленного предприятия недостаточно быть сильным производственником. Современная промышленность требует компетенций в области управления людьми, стратегического развития, построения партнерств и внедрения новых подходов к организации производства. Именно поэтому второй сезон проекта "Промышленный наставник" станет ещё более практикоориентированным. Мы создаем пространство, где участники смогут не просто получить новые знания, а обменяться опытом с коллегами, найти решения для своих предприятий и сформировать профессиональные связи, которые будут работать и после завершения проекта", — отметил председатель правления Клуба молодых промышленников Антон Ковалев.
Руководитель проекта "Промышленный наставник" Екатерина Попкова сообщила, что сезон стартует в сентябре и продлится до декабря; итоги будут подведены на мероприятии "Дни молодого промышленника".
Ранее в рамках деловой программы ПМЭФ Авито Работа и "Клуб молодых промышленников" заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились совместно поддерживать соискателей и работодателей, а также повышать привлекательность карьеры в промышленности.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...