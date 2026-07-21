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Экономика и бизнес

Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В число победителей конкурса "Старт-Станкостроение" Фонда содействия инновациям вошел генеральный директор ООО "БГС РЕШЕНИЯ" из Тольятти Тимофей Баушин с проектом, направленным на создание оборудования для гидроабразивной очистки автодеталей. Он получит грант в размере 5 000 000 рублей на развитие своей разработки.

Фото: Тимофей Баушин

Конкурс "Старт-Станкостроение" проводится в рамках федерального проекта "Развитие производства станкоинструментальной промышленности" и ориентирован на грантовую поддержку малых предприятий, включая стартапы, для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов продукции.

Тимофей Баушин — не новичок в инновационной сфере. В 2024 году он стал победителем конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям, а в 2025 году был признан победителем федерального конкурса "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП.

В июле 2026 года ООО "БГС РЕШЕНИЯ" включено в реестр Малых технологических компаний. Полученный грант компания планирует направить на оснащение производственной площадки и разработку прототипа оборудования для последующего запуска в серийное производство.

"Поддержка инновационных разработок малых технологических компаний — один из ключевых приоритетов экономической политики региона. У самарских предпринимателей высокий потенциал в создании конкурентоспособной промышленной продукции. Мы продолжим оказывать всестороннее содействие таким проектам, которые не только укрепляют технологический суверенитет, но и дают импульс развитию реального сектора экономики", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На базе технопарка "Жигулевская долина" действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк содействует вузовским командам в рамках акселерации проектов, проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурсов Фонда. С прошлого года технопарк осуществляет информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и специальных мер поддержки.

Развитие инновационного предпринимательства и создание условий для роста малых технологических компаний в Самарской области реализуются, в том числе, в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", направленного на поддержку предпринимательства, повышение производительности труда и рост инвестиционной активности.

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Последние комментарии

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Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

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