Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

В число победителей конкурса "Старт-Станкостроение" Фонда содействия инновациям вошел генеральный директор ООО "БГС РЕШЕНИЯ" из Тольятти Тимофей Баушин с проектом, направленным на создание оборудования для гидроабразивной очистки автодеталей. Он получит грант в размере 5 000 000 рублей на развитие своей разработки.

Конкурс "Старт-Станкостроение" проводится в рамках федерального проекта "Развитие производства станкоинструментальной промышленности" и ориентирован на грантовую поддержку малых предприятий, включая стартапы, для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов продукции.

Тимофей Баушин — не новичок в инновационной сфере. В 2024 году он стал победителем конкурса "Студенческий стартап" Фонда содействия инновациям, а в 2025 году был признан победителем федерального конкурса "Создай НАШЕ", организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП.

В июле 2026 года ООО "БГС РЕШЕНИЯ" включено в реестр Малых технологических компаний. Полученный грант компания планирует направить на оснащение производственной площадки и разработку прототипа оборудования для последующего запуска в серийное производство.

"Поддержка инновационных разработок малых технологических компаний — один из ключевых приоритетов экономической политики региона. У самарских предпринимателей высокий потенциал в создании конкурентоспособной промышленной продукции. Мы продолжим оказывать всестороннее содействие таким проектам, которые не только укрепляют технологический суверенитет, но и дают импульс развитию реального сектора экономики", — отметил зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На базе технопарка "Жигулевская долина" действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк содействует вузовским командам в рамках акселерации проектов, проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурсов Фонда. С прошлого года технопарк осуществляет информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и специальных мер поддержки.