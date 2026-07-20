В банкротство владельца KIN.UP вошел авторитет чеченской диаспоры

Саид-Хасан Центроев и его старший брат Мовлид Центроев обратились в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ). Ранее они оформили договор уступки прав требований с ООО "Юридическая компания "Самара". Последнее уступило Центроевым по 13,2 млн рублей.
Из открытых данных известно, что авторитеты чеченской диаспоры Саид-Хасан Центроев и его старший брат Мовлид на слуху в Самаре с 1990-х. Их имена периодически появлялись в криминальных сводках. Имя Саид-Хасана Центроева появлялось в процессах передела имущества бизнес-группы банкира Анатолия Волошина в Тольятти, а также в защите членов диаспоры после взрыва на Кировском рынке в 2004 году.
В 2000-х карьера Саида-Хасана Центроева развивалась в Чечне: там он становится помощником председателя Госсовета республики, помощником премьер-министра Рамзана Кадырова, главой Октябрьского района Грозного, а затем и главой Заводского района Грозного.
Напомним, СДЦ признали банкротом в 2018 году. Самым крупным активом банкрота является имущество развлекательного комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. Реестр требований кредиторов составлял 1,1 млрд рублей. Крупнейшим кредитором "Самарского делового центра" выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой 691,7 млн рублей.
Вторым по масштабу кредитором недавно стала Ирина Дьяченко, вдова депутата Олега Дьяченко. В мае 2026 г. арбитражный суд признал ее право требований на 424,4 млн рублей. Этому предшествовала многолетняя борьба кредитора с конкурсным управляющим СДЦ. Ирине Дьяченко принадлежат векселя ООО "СДЦ" на сумму 384 млн руб., которые ей продал супруг, сооснователь холдинга "Волгопромгаз", депутат губернской думы Олег Дьяченко. После его смерти в судах различных инстанций развернулись разбирательства, где Ирина Дьяченко в счет оплаты долга претендовала на девятиэтажный офисный центр на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельный участок под ним.
В результате многочисленных споров эти объекты недвижимости вернулись в конкурсную массу должника. Вместе с тем долг по векселям Ирины Дьяченко остался непогашенным. В мае самарский арбитраж при новом рассмотрении обстоятельств дела признал за ней право требования на сумму векселей и процентов по ним.
Ирина Дьяченко инициировала судебную экспертизу стоимости активов "Самарского делового центра" - развлекательного комплекса KIN.UP. Она не согласилась с итогами оценки, организованной конкурсным управляющим. В 2025 г. рыночная стоимость объекта была оценена в 1,2 млрд руб. (за вычетом НДС). При этом в 2016 г. эксперт определил рыночную стоимость 21 объекта недвижимости в 1,6 млрд рублей. Такие противоречивые данные стали поводом для новой оценки.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...