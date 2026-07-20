В банкротство владельца KIN.UP вошел авторитет чеченской диаспоры

Саид-Хасан Центроев и его старший брат Мовлид Центроев обратились в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ). Ранее они оформили договор уступки прав требований с ООО "Юридическая компания "Самара". Последнее уступило Центроевым по 13,2 млн рублей.

Из открытых данных известно, что авторитеты чеченской диаспоры Саид-Хасан Центроев и его старший брат Мовлид на слуху в Самаре с 1990-х. Их имена периодически появлялись в криминальных сводках. Имя Саид-Хасана Центроева появлялось в процессах передела имущества бизнес-группы банкира Анатолия Волошина в Тольятти, а также в защите членов диаспоры после взрыва на Кировском рынке в 2004 году.

В 2000-х карьера Саида-Хасана Центроева развивалась в Чечне: там он становится помощником председателя Госсовета республики, помощником премьер-министра Рамзана Кадырова, главой Октябрьского района Грозного, а затем и главой Заводского района Грозного.

Напомним, СДЦ признали банкротом в 2018 году. Самым крупным активом банкрота является имущество развлекательного комплекса KIN.UP на ул. Лесной, 23. Реестр требований кредиторов составлял 1,1 млрд рублей. Крупнейшим кредитором "Самарского делового центра" выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой 691,7 млн рублей.

Вторым по масштабу кредитором недавно стала Ирина Дьяченко, вдова депутата Олега Дьяченко. В мае 2026 г. арбитражный суд признал ее право требований на 424,4 млн рублей. Этому предшествовала многолетняя борьба кредитора с конкурсным управляющим СДЦ. Ирине Дьяченко принадлежат векселя ООО "СДЦ" на сумму 384 млн руб., которые ей продал супруг, сооснователь холдинга "Волгопромгаз", депутат губернской думы Олег Дьяченко. После его смерти в судах различных инстанций развернулись разбирательства, где Ирина Дьяченко в счет оплаты долга претендовала на девятиэтажный офисный центр на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельный участок под ним.

В результате многочисленных споров эти объекты недвижимости вернулись в конкурсную массу должника. Вместе с тем долг по векселям Ирины Дьяченко остался непогашенным. В мае самарский арбитраж при новом рассмотрении обстоятельств дела признал за ней право требования на сумму векселей и процентов по ним.

Ирина Дьяченко инициировала судебную экспертизу стоимости активов "Самарского делового центра" - развлекательного комплекса KIN.UP. Она не согласилась с итогами оценки, организованной конкурсным управляющим. В 2025 г. рыночная стоимость объекта была оценена в 1,2 млрд руб. (за вычетом НДС). При этом в 2016 г. эксперт определил рыночную стоимость 21 объекта недвижимости в 1,6 млрд рублей. Такие противоречивые данные стали поводом для новой оценки.