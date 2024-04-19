Кассация поставила точку в споре за активы бывшего KIN.UP

Арбитражный суд кассационной инстанции в Казани оставил в силе решение самарского арбитража о возврате имущества развлекательного комплекса KIN.UP в собственность ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ). Речь идет о девятиэтажном офисном центре на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельном участке под ним. На активы претендовала вдова депутата Олега Дьяченко Ирина Дьяченко.
Напомним, активы стоимостью 327 млн руб. были заложены по вексельному долгу Дьяченко. В цепочке сделок с векселями фигурируют бывшие владелец банка "Солидарность" Алексей Титов, гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" и депутат губдумы Андрей Кислов и акционер "Газбанка" Владимир Аветисян. Затем на тот момент председатель совета директоров "Газбанка" Олег Дьяченко выкупил векселя. Через два года он продал векселя супруге Ирине Дьяченко.
Впервые суд признал сделки недействительными в рамках банкротства СДЦ еще в 2020 году. С тех пор дело проходило ряд инстанций, возвращалось на новое рассмотрение и, наконец, дошло до кассации. В начале 2023 г. самарский арбитраж пришел к выводу о мнимости всех сделок, направленных на вывод имущества, и постановил вернуть офисное здание с землей "Самарскому деловому центру".
Апелляция решение отменила, признав незаконной только передачу имущества СДЦ Ирине Дьяченко. Кроме того, с нее было взыскано 37,9 млн руб. в качестве последствий применения недействительности сделки с активами.
Кассационная инстанция в апреле отменила последнее решение. Однако и здесь Дьяченко обязана вернуть в конкурсную массу СДЦ офис и землю. Недействительными признаны договор залога этой недвижимости, а также действия по мировому соглашению, которым и было отчуждено имущество.
Ирина Дьяченко владеет 100% долей в "Самарском деловом центре" через ООО "Самара-Сити". В декабре 2018 г. в СДЦ была введена процедура банкротства. Реестр требований кредиторов составляет 1,1 млрд рублей. Крупнейшим кредитором СДЦ выступает АО "АКБ "Газбанк" с суммой 691,7 млн рублей.
Самый крупный актив СДЦ - комплекс KIN.UP на ул. Лесной, 23. Общая его стоимость оценивалась в 930,9 млн рублей. Однако продать имущество не удается по ряду причин, одна из главных - неузаконенные объекты, другая - спор о праве собственности с Ириной Дьяченко.