Кассация поставила точку в споре за активы бывшего KIN.UP

Арбитражный суд кассационной инстанции в Казани оставил в силе решение самарского арбитража о возврате имущества развлекательного комплекса KIN.UP в собственность ООО "Самарский деловой центр" (СДЦ). Речь идет о девятиэтажном офисном центре на ул. Лесной, 23, корп. 100 и земельном участке под ним. На активы претендовала вдова депутата Олега Дьяченко Ирина Дьяченко.

Напомним, активы стоимостью 327 млн руб. были заложены по вексельному долгу Дьяченко. В цепочке сделок с векселями фигурируют бывшие владелец банка "Солидарность" Алексей Титов, гендиректор "Газпром межрегионгаз Самара" и депутат губдумы Андрей Кислов и акционер "Газбанка" Владимир Аветисян. Затем на тот момент председатель совета директоров "Газбанка" Олег Дьяченко выкупил векселя. Через два года он продал векселя супруге Ирине Дьяченко.

Впервые суд признал сделки недействительными в рамках банкротства СДЦ еще в 2020 году. С тех пор дело проходило ряд инстанций, возвращалось на новое рассмотрение и, наконец, дошло до кассации. В начале 2023 г. самарский арбитраж пришел к выводу о мнимости всех сделок, направленных на вывод имущества, и постановил вернуть офисное здание с землей "Самарскому деловому центру".

Апелляция решение отменила, признав незаконной только передачу имущества СДЦ Ирине Дьяченко. Кроме того, с нее было взыскано 37,9 млн руб. в качестве последствий применения недействительности сделки с активами.

Кассационная инстанция в апреле отменила последнее решение. Однако и здесь Дьяченко обязана вернуть в конкурсную массу СДЦ офис и землю. Недействительными признаны договор залога этой недвижимости, а также действия по мировому соглашению, которым и было отчуждено имущество.