Самарский девелоперский холдинг "Глобал Вижн" вошёл в число экспертов Международного жилищного конгресса

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 14 по 16 октября в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве прошел Международный жилищный конгресс — одно из ключевых событий российского рынка недвижимости. В 2025 году форум собрал более 10 тысяч участников и 800 спикеров, при стратегической поддержке Минстроя России.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Самарский девелоперский холдинг "Глобал Вижн" стал одним из экспертов Конгресса, представив собственные практики в создании городских пространств и работе с покупателями нового поколения.

Коммерческий директор холдинга Ирина Хиль выступила на панельной дискуссии "Создание девелоперского продукта и эффективные продажи через сценарии жизни клиента". Она подчеркнула, что современные покупатели выбирают не квадратные метры, а сценарий жизни, который предлагает проект.

"Комплексное освоение территории — это ключ к качественной городской среде. Люди хотят понимать, где будут гулять, отдыхать, заниматься спортом, проводить время с семьёй. Покупатель выбирает атмосферу, а не просто адрес", — отметила Ирина Хиль.

По её словам, Самара сохраняет устойчивую инвестиционную привлекательность: средняя стоимость жилья комфорт-класса составляет около 120 тысяч рублей за квадратный метр, при этом город ежегодно принимает около двух миллионов туристов.

В качестве примера эксперт привела проект холдинга, макрорайон "Амград", концепция которого основана на балансе между урбанистикой и приватностью: благоустроенные дворы, парки и соседские центры создают комфортную среду, где можно жить, работать и отдыхать.

С темой социальной ответственности в девелопменте выступила бренд-менеджер макрорайона "Амград" Наталья Мязитова. В своём докладе она представила результаты программ поддержки социальных категорий покупателей.

"Более 20% сделок мы совершаем с применением специальных условий для врачей, учителей, участников СВО, ветеранов, студентов и пенсионеров. Это не просто социальная миссия, а работающая бизнес-модель", — отметила Наталья Мязитова.

