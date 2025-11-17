16+
Строительство Строительство и недвижимость

Студенты строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева посетили девелоперский холдинг "Глобал Вижн"

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство строительства Самарской области продолжает работу по вовлечению молодежи в реальные процессы отрасли и развитию профессиональных компетенций будущих специалистов. В рамках этой работы студенты строительно-энергетического колледжа имени Петра Мачнева вместе с членами Молодёжного общественного совета при ведомстве посетили строительную площадку макрорайона "Амград".

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Мероприятие организовано Ассоциацией "СРО СредВолгСтрой" и девелоперским холдингом "Глобал Вижн" в рамках проекта "Диалог со строителями", реализуемого в соответствии с целями федеральной программы "Профессионалитет".

Участникам провели ознакомительную экскурсию по объекту. Студенты познакомились с концепцией развития территории, увидели организацию строительного процесса, прошли VR демонстрацию планировочных решений, посетили квартиры на разных стадиях готовности и обсудили со специалистами требования к современным строительным профессиям.

Члены Молодёжного общественного совета подчеркнули значимость прошедшего мероприятия.

Екатерина Самойлова отметила:

"Экскурсия на площадку стала ярким событием. Мы получили новые знания, смогли задать вопросы профессионалам и по-настоящему увидели, каким сложным и масштабным может быть современное градостроительство".

Александр Гороховиков добавил:

"Я узнал много нового о проекте и его перспективах. Надеюсь, что эта территория станет домом для многих семей и будет развиваться как современное и удобное пространство для жизни".

Министр строительства Самарской области Александр Фомин уделяет особое внимание работе с молодежью и подготовке будущих специалистов отрасли:

"Для нас важно, чтобы студенты видели реальные объекты и понимали, как развивается современное строительство. Такие встречи помогают формировать профессиональный интерес и создают условия для будущего роста молодых специалистов. Молодёжный совет — это площадка, где уже сегодня формируется завтрашняя отрасль".

Министерство продолжит поддержку молодежных инициатив и развитие проектов, направленных на формирование профессиональных компетенций и вовлечение молодых специалистов в строительную сферу региона.

