Появились эскизы жилой застройки около Губернского рынка

Мэрия Самары опубликовала детали проекта строительства нового жилого комплекса в границах улиц Ульяновской, Буянова, Вилоновской и Никитинской, по соседству с Губернским рынком и ЦУМ "Самара". Возвести его планирует ООО "РСУ-10".

Еще в 2019 году компания получила квартал, заключив с мэрией договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Подобные соглашения предусматривают расселение и снос старых домов с последующим строительством нового жилья на освобожденных участках.

Однако работы так и не стартовали. В 2020 году застройщик просил согласовать возведение на площадке дома высотой 57 метров (примерно 19 этажей), но получил отказ. Сейчас территория входит в границы исторического поселения, что накладывает дополнительные ограничения.

В конце октября 2025 г. стартовали общественные обсуждения по заявке "РСУ-10" о согласовании многоэтажной (высотной) жилой застройке на земельных участках общей площадью 5034 кв. метров в границах квартала. Однако судя по представленным компанией документам, застройка будет среднеэтажной.

Планируется возведение 8-этажного жилого дома на 56 квартир и подземным паркингом на 115 машиномест. Рядом построят трехэтажное нежилое здание. Его предназначение в документах не описано.

Высказать свое мнение о проекте жители Самары могут до 11 ноября включительно: онлайн или в департаменте градостроительства. Между тем компания через суд добивается, чтобы главу города Ивана Носкова обязали принять решения по сносу аварийных домов, расположенных в квартале. Без этого застройщик не сможет заняться развитием территории.