"Меге" разрешили построить несколько спортивных объектов

Министерство градостроительной политики Самарской области выдало разрешение "Меге" на строительство спортивных объектов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

В соответствии с документом, ООО "Мега-1" (структура ООО УК "Мега", управляющая одноименными торговыми центрами) предоставлено разрешение на условно разрешенные виды использования участка площадью 346,9 тыс. кв метров для следующих целей: "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Площадки для занятий спортом", "Оборудованные площадки для занятий спортом".

Напомним, в начале сентября стало известно, что на площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр — ООО обратилось к властям Самары за предоставлением нужного разрешения.

По задумке заявителя, на участке планируется построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр. Для посетителей спорт-объектов проектом предусмотрены парковочные места.