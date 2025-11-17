"Меге" разрешили построить несколько спортивных объектов

Министерство градостроительной политики Самарской области выдало разрешение "Меге" на строительство спортивных объектов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
В соответствии с документом, ООО "Мега-1" (структура ООО УК "Мега", управляющая одноименными торговыми центрами) предоставлено разрешение на условно разрешенные виды использования участка площадью 346,9 тыс. кв метров для следующих целей: "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Площадки для занятий спортом", "Оборудованные площадки для занятий спортом".
Напомним, в начале сентября стало известно, что на площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр — ООО обратилось к властям Самары за предоставлением нужного разрешения.
По задумке заявителя, на участке планируется построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр. Для посетителей спорт-объектов проектом предусмотрены парковочные места.
... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.
Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.