16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Меге" разрешили построить несколько спортивных объектов На Вольской предложили построить 82-метровый дом для обманутых дольщиков Воронежская группа "Развитие" приобрела проблемный участок под стройку в Самаре Парковки в 13-м микрорайоне Самары хотят застроить многоэтажками Появились эскизы жилой застройки около Губернского рынка

Строительство Строительство и недвижимость

"Меге" разрешили построить несколько спортивных объектов

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 96
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Министерство градостроительной политики Самарской области выдало разрешение "Меге" на строительство спортивных объектов. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

Фото: скрин с презентации проекта

В соответствии с документом, ООО "Мега-1" (структура ООО УК "Мега", управляющая одноименными торговыми центрами) предоставлено разрешение на условно разрешенные виды использования участка площадью 346,9 тыс. кв метров для следующих целей: "Обеспечение занятий спортом в помещениях", "Площадки для занятий спортом", "Оборудованные площадки для занятий спортом".

Напомним, в начале сентября стало известно, что на площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр — ООО обратилось к властям Самары за предоставлением нужного разрешения.

По задумке заявителя, на участке планируется построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр. Для посетителей спорт-объектов проектом предусмотрены парковочные места.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 16 июля 2025 20:38 "Какие ещё 23 этажа?!": самарцы — о строительстве высотки напротив диагностического центра

... у нас, что земли мало чтоб строить МУРАВЕЙНИКИ, а-А это на случай окуппации - КОНЦЛАГЕРЬ без проблем.

Ирина Мякишева 01 июля 2025 05:15 Суд запретил высотную застройку квартала около ЦУМ "Самара"

Весьма ценные гнилушки, конечно, надо охранять, всё разваливается, горит, жильцы помои на улицу выплёскивают, вода и туалет на улице. Давно пора застроить нормальными домами, сколько людей смогли бы свои жилищные условия улучшить!

Аркадий Галицын 11 апреля 2025 12:16 В Самаре собираются ограничить высотную застройку

Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.

Аркадий Галицын 29 марта 2025 03:08 Метро или скоростной трамвай: какой вид транспорта нужно развивать в Самаре

Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет

Аркадий Галицын 06 марта 2025 17:37 Самара без "Театральной": на стройке начался демонтаж тоннелепроходческого щита

Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30