Общество

На площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ООО "Мега 1" (структура ООО УК "Мега", управляющая одноименными торговыми центрами) обратилась к властям Самары за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 346,9 тыс. кв. м возле ТЦ "Мега" для возведения спортивных объектов. Постановление о проведении общественных слушаний по данному вопросу размещено на сайте областной столицы.

Фото: скрин с презентации проекта

По задумке заявителя, на участке планируется построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр. Для посетителей спорт-объектов проектом предусмотрены парковочные места.

Общественные обсуждения должны пройти с 28 августа по 18 сентября. Информационные материалы к проекту решений будут представлены на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары.

Экспозиция проекта решений будет открыта с 4 по 11 сентября включительно.

График работы экспозиции: понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.

