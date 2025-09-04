На площадке возле "Меги" планируют построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр

ООО "Мега 1" (структура ООО УК "Мега", управляющая одноименными торговыми центрами) обратилась к властям Самары за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 346,9 тыс. кв. м возле ТЦ "Мега" для возведения спортивных объектов. Постановление о проведении общественных слушаний по данному вопросу размещено на сайте областной столицы.
По задумке заявителя, на участке планируется построить футбольное поле, скейт-парк и падел центр. Для посетителей спорт-объектов проектом предусмотрены парковочные места.
Общественные обсуждения должны пройти с 28 августа по 18 сентября. Информационные материалы к проекту решений будут представлены на экспозиции по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, холл 1-го этажа департамента градостроительства Самары.
Экспозиция проекта решений будет открыта с 4 по 11 сентября включительно.
График работы экспозиции: понедельник — четверг с 9:00 до 17:00, пятница с 9:00 до 16:00 (обед с 12:30 до 13:18), суббота, воскресенье — выходные дни.
Последние комментарии
Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!