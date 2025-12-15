С дорог Самарской области за ночь вывезено 350 тонн снега

В Самарской области в связи с обильным снегопадом специалисты АО "АСАДО" приступили к вывозу снега с помощью лаповых снегопогрузчиков. Минувшей ночью на полигоны отправилось более 350 тонн снега.

На дорогах регионального значения задействовано 412 единиц спецтехники, в том числе 74 единицы — в Самаре. Продолжается обработка дорожного полотна противогололедными материалами, расчистка пешеходных зон и дорожных знаков.