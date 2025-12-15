"События. Вызовы. Общество": в Самарской области открылось новое музейно-дискуссионное пространство

В Самарской области на площадке регионального Центра социализации молодежи открылось музейно-дискуссионное пространство "События. Вызовы. Общество". Это совместный проект министерства образования Самарской области и региональной Общественной палаты.

"Это один из первых в России проектов, который объединяет в единую экосистему живой музей современной истории, открытую дискуссионную площадку и прямой канал влияния гражданского общества на государственные решения. Это не просто выставка или лекторий — это работающий механизм обратной связи между властью, обществом и молодежью", — рассказал автор проекта заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Поддержали проект Нотариальная палата Самарской области, Федерация профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный штаб Народного фронта, Союз народов Самарской области, Благотворительный фонд "Вольга".

Многие экспонаты, рассказывающие о военных буднях, переданы участником СВО, педагогом Областного центра детско-юношеского туризма и краеведения, председателем Федерации спортивного туризма Самарской области Рафиком Хакимовым. Письма с фронта и на фронт, фронтовая печка, сваренная умельцем, учителем труда из села Романовка Хворостянского района, обмундирование, шевроны и военные трофеи, переданные сотрудниками областной Нотариальной Палаты, чьи родственники сегодня защищают Родину, и многое другое можно увидеть в представленной экспозиции пространства "События. Вызовы. Общество".

"Общественная палата активно сотрудничает со структурами власти, другими общественными институтами по тем направлениям, которые наиболее актуальны для гражданского общества. Это пространство — один из результатов такого сотрудничества, — отметил председатель палаты, академик РАН Виктор Сойфер. — Полагаю, что он будет успешно развиваться, его опыт будет масштабирован на муниципальные образования региона: поскольку у людей есть запрос на получение информации и на оказание адресной помощи тем, кто сегодня защищает наше Отечество".

Мотором развития страны назвал подобные волонтерские инициативы член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, обратившийся к участникам встречи с видеообращением.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин большое внимание уделяет развитию гражданского общества. Активность институтов гражданского общества в Самарской области очень заметна", — уверен федеральный эксперт.

"Сегодня, когда Россия сталкивается со множеством вызовов, знание истории приобретает особый характер. Пришло время по-настоящему, гордиться нашим Отечеством, нашей историей. Новые поколения должны чувствовать свою причастность к происходящему. Реализация проекта "События. Вызовы. Общество" показывает то, насколько эффективным может быть сотрудничество институтов гражданского общества и органов власти в решении важнейших задач", — подчеркнул член Общественной палаты Самарской области, председатель областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.

Первыми посетили новую локацию ребята из Юнармии и "Движения Первых", учащиеся самарской школы № 55, Самарского медико-технического лицея и студенты Самарского речного техникума.