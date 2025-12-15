"События. Вызовы. Общество": в Самарской области открылось новое музейно-дискуссионное пространство

В Самарской области на площадке регионального Центра социализации молодежи открылось музейно-дискуссионное пространство "События. Вызовы. Общество". Это совместный проект министерства образования Самарской области и региональной Общественной палаты.
"Это один из первых в России проектов, который объединяет в единую экосистему живой музей современной истории, открытую дискуссионную площадку и прямой канал влияния гражданского общества на государственные решения. Это не просто выставка или лекторий — это работающий механизм обратной связи между властью, обществом и молодежью", — рассказал автор проекта заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, член Общественной палаты РФ Павел Покровский.
Поддержали проект Нотариальная палата Самарской области, Федерация профсоюзов Самарской области, Торгово-промышленная палата Самарской области, региональный штаб Народного фронта, Союз народов Самарской области, Благотворительный фонд "Вольга".
Многие экспонаты, рассказывающие о военных буднях, переданы участником СВО, педагогом Областного центра детско-юношеского туризма и краеведения, председателем Федерации спортивного туризма Самарской области Рафиком Хакимовым. Письма с фронта и на фронт, фронтовая печка, сваренная умельцем, учителем труда из села Романовка Хворостянского района, обмундирование, шевроны и военные трофеи, переданные сотрудниками областной Нотариальной Палаты, чьи родственники сегодня защищают Родину, и многое другое можно увидеть в представленной экспозиции пространства "События. Вызовы. Общество".
"Общественная палата активно сотрудничает со структурами власти, другими общественными институтами по тем направлениям, которые наиболее актуальны для гражданского общества. Это пространство — один из результатов такого сотрудничества, — отметил председатель палаты, академик РАН Виктор Сойфер. — Полагаю, что он будет успешно развиваться, его опыт будет масштабирован на муниципальные образования региона: поскольку у людей есть запрос на получение информации и на оказание адресной помощи тем, кто сегодня защищает наше Отечество".
Мотором развития страны назвал подобные волонтерские инициативы член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод, обратившийся к участникам встречи с видеообращением.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин большое внимание уделяет развитию гражданского общества. Активность институтов гражданского общества в Самарской области очень заметна", — уверен федеральный эксперт.
"Сегодня, когда Россия сталкивается со множеством вызовов, знание истории приобретает особый характер. Пришло время по-настоящему, гордиться нашим Отечеством, нашей историей. Новые поколения должны чувствовать свою причастность к происходящему. Реализация проекта "События. Вызовы. Общество" показывает то, насколько эффективным может быть сотрудничество институтов гражданского общества и органов власти в решении важнейших задач", — подчеркнул член Общественной палаты Самарской области, председатель областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников.
Первыми посетили новую локацию ребята из Юнармии и "Движения Первых", учащиеся самарской школы № 55, Самарского медико-технического лицея и студенты Самарского речного техникума.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.