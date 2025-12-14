В Самаре изменена схема движения трамваев из-за ремонта путей на ул. Димитрова

В Самаре в связи с производством аварийно-восстановительных работ на участке ул. Димитрова/ ул. Демократическая закрыто движение трамваев на по ул. Демократической, ул. Ташкентской от пр. Кирова до 15 микрорайона в оба направления. Всего 10 остановочных пунктов, сообщает городской департамент транспорта.
На время закрытия движение трамваев будет организовано следующим образом:
7 маршрут — в прямом направлении от Барбошиной поляны до станции метро "Победа", в обратном направлении от станции метро "Победа" до Барбошиной поляны;
21 маршрут — в прямом направлении от Барбошиной поляны по ул. Ново- Вокзальной до ул. Кабельной, в обратном направлении от ул. Кабельной по ул. Ново-Вокзальной до Барбошиной поляны;
24 маршрут — от завода им. Тарасова через Дом печати в Костромской переулок, в обратном направлении от Костромского переулка через Дом печати, Барбошину поляну до завода им. Тарасова;
25 маршрут — укороченной трассой от БТЭЦ до 15 микрорайона, в обратном направлении от 15 микрорайона до БТЭЦ.
