В Самарской области для расчистки дорог задействовано более 800 единиц спецтехники

В субботу, 13 декабря, в условиях сильного снегопада и ветра дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме, в расчистке дорог задействовано более 800 единиц спецтехники. Об этом сообщает региональный минтранс.

За день специалисты использовали более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов. Работы по патрулированию, очистке и обработке дорожного полотна продолжаются в непрерывном режиме, отмечают в ведомстве.

На региональных дорогах в Самаре работают автоколонны комбинированных дорожных машин. 4-7 машин следуют друг за другом, что позволяет быстро очищать проезжую часть от заносов и обрабатывать ее противогололедными материалами.