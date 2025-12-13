В Самарской области для расчистки дорог задействовано более 800 единиц спецтехники

В субботу, 13 декабря, в условиях сильного снегопада и ветра дорожные службы Самарской области работают в усиленном режиме, в расчистке дорог задействовано более 800 единиц спецтехники. Об этом сообщает региональный минтранс.
За день специалисты использовали более 3,5 тыс. тонн противогололедных материалов. Работы по патрулированию, очистке и обработке дорожного полотна продолжаются в непрерывном режиме, отмечают в ведомстве.
На региональных дорогах в Самаре работают автоколонны комбинированных дорожных машин. 4-7 машин следуют друг за другом, что позволяет быстро очищать проезжую часть от заносов и обрабатывать ее противогололедными материалами.
