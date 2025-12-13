В Самаре трамвай сошел с рельсов

В субботу, 13 декабря, в 21:05 поступило сообщение о том, что произошел сход первой колесной пары второго вагона трамвая, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

После произошел наезд трамвая на опору контактной сети и повреждение контактной линии. ДТП произошло на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Демократической. В результате движение трамваев приостановлено.

Как сообщили в ведомстве, в трамвае пассажиров не находилось. Пострадавших нет.





