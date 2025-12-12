В Кировском районе "Приора" сбила пожилую женщину

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 декабря, в Кировском районе Самары под колеса "Приоры" попала 65-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области