В Чапаевске сбитый пешеход попал в реанимацию

Во вторник, 9 декабря, в 18:15 на 0,47 км дороги "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск — ст. Томылово" был сбит пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

фото: ГУ МВД по Самарской области

Как уточнили в Госавтоинспекции, 39-летний водитель за рулем Lifan X50 двигался со стороны дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении ул. Школьной. В пути следования он превысил скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по дороге по ходу движения автомобиля.

С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.