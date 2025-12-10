В Чапаевске сбитый пешеход попал в реанимацию

Во вторник, 9 декабря, в 18:15 на 0,47 км дороги "Самара — Волгоград — Новокуйбышевск — ст. Томылово" был сбит пешеход, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 39-летний водитель за рулем Lifan X50 двигался со стороны дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в направлении ул. Школьной. В пути следования он превысил скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и совершил наезд на 44-летнего мужчину, который шел по дороге по ходу движения автомобиля.
С места ДТП пешеход госпитализирован в реанимационное отделение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!