В Самаре изменится схема движения автобусов №№ 2, 23, 41,47, 50

В Самаре в связи с дорожными работами на пересечении улиц. Галактионовской и Ульяновской изменится схема движения автобусов маршрутов №№ 2, 23, 41,47, 50 в направлении "из города".

Автобусы будут объезжать по ул. Самарской, ул. Ярмарочной и далее по маршруту, сообщает городской департамент транспорта.