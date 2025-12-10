16+
Общество

В Самаре изменится схема движения автобусов №№ 2, 23, 41,47, 50

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре в связи с дорожными работами на пересечении улиц. Галактионовской и Ульяновской изменится схема движения автобусов маршрутов  №№ 2, 23, 41,47, 50 в направлении "из города".

Автобусы будут объезжать по ул. Самарской, ул. Ярмарочной и далее по маршруту, сообщает городской департамент транспорта. 

