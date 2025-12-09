16+
Образование Общество

Приемная кампания в самарских вузах завершилась рекордным числом студентов

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков представил итоги приемной кампании на заседании комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

Фото: министерство науки и высшего образования Самарской области

В 2025 г. количество принятых студентов увеличилось на тысячу человек по сравнению с предыдущим годом и составило 30 997 человек, из которых около 12 тыс. зачислено на бюджетные места, остальные обучаются на коммерческой основе.

Конкурентоспособность вузов поддерживается благодаря широкому спектру направлений подготовки. Всего предлагается более 50 направлений, среди которых особое внимание уделяется техническим специальностям. Так, в Самарской области почти половина бюджетных мест приходится именно на инженерные направления, тогда как в среднем по России этот показатель составляет чуть меньше 43%.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал значение повышения привлекательности региональных высших учебных заведений и необходимость поддерживать молодежь с высоким уровнем подготовки.

Наибольшее число абитуриентов пополнили Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самарский политехнический университет и Тольяттинский государственный университет, они приняли основную долю студентов на бюджетные места.

Особое внимание министр уделил успехам выпускников школ региона, отметив увеличение числа студентов с максимальным результатом ЕГЭ (104 человека) и победителями всероссийских олимпиад (20 человек). Это свидетельствует о высоком уровне школьного образования и мотивации молодых людей выбирать лучшие вузы региона.

"Сегодняшняя приемная кампания показала устойчивый тренд роста интереса молодежи к нашему региону и региональным вузам. Повышение численности абитуриентов подтверждает привлекательность образовательной среды Самарской области. Особенное удовлетворение вызывает тот факт, что наши школы ежегодно выпускают тысячи образованных учеников, многие из которых выбирают профильные специальности инженерных направлений. Наш регион успешно конкурирует на федеральном уровне по числу выделенных бюджетных мест на технических направлениях", — подчеркнул министр.

Кроме того, министерство поддерживает меры социальной поддержки, включая компенсацию расходов на оплату обучения студентам-участникам СВО и членам их семей. Эти меры позволят повысить доступность качественного образования и поддержать тех, кто служит интересам государства. 55 участников СВО, поступивших платно на обучение по программам высшего образования в государственные вузы и их филиалы, расположенные на территории Самарской области, в 2025 г. смогли компенсировать свои затраты на обучение.

Подводя итог, Марк Шлеенков отметил важность цифровой трансформации процессов подачи документов, подчеркнув, что большинство заявлений поступило через портал Госуслуг. Этот фактор способствует повышению прозрачности и доступности процедуры поступления в высшие учебные заведения региона.

