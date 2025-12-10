Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции

В пятницу, 12 декабря, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне региона в честь 32-й годовщины принятия Конституции Российской Федерации.

Телебашня окрасится цветами российского триколора. На медиафасаде появятся надписи "12 декабря. День Конституции", анимации в цветах символики Российской Федерации.

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек и до 24:00.

В акции также задействуют башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Костромы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.

Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Работа над проектом основного закона велась три с половиной года. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.