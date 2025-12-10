Телебашня в Самаре включит подсветку в День Конституции

В пятницу, 12 декабря, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит тематическую подсветку на главной телебашне региона в честь 32-й годовщины принятия Конституции Российской Федерации.
Телебашня окрасится цветами российского триколора. На медиафасаде появятся надписи "12 декабря. День Конституции", анимации в цветах символики Российской Федерации.
Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек и до 24:00.
В акции также задействуют башни и мачты Астрахани, Благовещенска, Братска, Брянска, Воронежа, Грозного, Иркутска, Калининграда, Костромы, Мурманска, Нальчика, Нижнего Новгорода, Омска, Оренбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Сочи, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Уфы, Челябинска, Черкесска, Ярославля и других городов.
Конституция РФ принята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием. Работа над проектом основного закона велась три с половиной года. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Все уже давно попилено и вычищено …..
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.