Ветераны СВО — представители "Школы героев" принимают участие в донорских акциях

Во вторник, 9 декабря, в России отмечается День героев отечества — памятная дата, посвященная всем, кто проявил мужество, героизм и самоотверженность в защите отечества, его мира, безопасности и достоинства.

В преддверии Дня героев отечества ветераны СВО, представители региональной программы "Школа героев" (создана по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева в продолжение президентской — "Время героев") приняли участие в донорской акции. После тяжелых ранений их также спасала чья-то кровь. Теперь они готовы поделиться ей в помощь нуждающимся в переливании пациентам, включая тех бойцов, которые проходят лечение и реабилитацию в медицинских организациях региона.

Ветераны СВО приняли участие в сдаче крови как на станции переливания крови, так и в рамках выездной донорской акции. Каждый из них осознает, насколько значимым является этот вклад в общее дело.

Среди сдавших кровь — ветеран СВО и участник первого потока "Школы героев" Сергей Гайко: "Сегодня я сдаю кровь во второй раз. Моя первая донация состоялась 10 лет назад в военной части. Я с радостью поддерживаю любые добрые инициативы, особенно если они связаны с жизнью и здоровьем людей в нашем регионе. Это касается и бойцов, которые сейчас проходят лечение в госпиталях. Надеюсь, что моя кровь окажет помощь тем, кто в ней нуждается".

На станцию для переливания крови пришел и Максим Баранович — ветеран СВО, участник второго потока "Школы героев". До специальной военной операции, на которую ушел по контракту, он был донором и стены станции ему знакомы. После тяжелого ранения сдавать кровь как донор он больше не может, но посчитал важным поддержать донорскую инициативу своих боевых товарищей: "Целиком снаряд прошел через коленный сустав, порвал артерию. Было очень много операций. Мне неоднократно во время и после операций переливали компоненты крови. Я лично на своем примере ощутил, как важно, чтобы крови всегда хватало. Сейчас я не могу быть донором, но захотелось поддержать ребят-ветеранов. Быть донором — важный шаг, который спасает жизни других людей".

Ежедневно в отделения станции переливания крови приходит около 300 доноров. В год более 80 тыс. переливаний донорских компонентов проводится в медицинских организациях региона. Каждый раз, приходя на станцию, доноры не знаю, кому она будет перелита на этот раз. Но они точно знают, что человеческая жизнь — бесценна и готовы помочь ее сохранить, отдавая частичку себя.