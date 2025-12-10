Самарские врачи спасли новорожденного с редкой патологией кишечника

Специалисты Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина спасли новорожденного с крайне редким и тяжелым врожденным пороком желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Патология была выявлена еще до рождения: во время ультразвукового скрининга врачи заподозрили высокую кишечную непроходимость. После появления малыша на свет, ему провели срочное оперативное вмешательство.
"Во время операции мы столкнулись с уникальным и особенно сложным сочетанием сразу двух редких форм атрезии тощей кишки — множественной атрезии и деформации по типу "яблочной кожуры", — рассказала детский хирург Александра Мазнова. — Такие случаи сопряжены с высоким риском осложнений и смертности, а длина функционирующего кишечника у ребенка была критически уменьшена".
Команда детских хирургов приняла принципиально важное решение: сохранить максимальную длину кишечника.
"Мы сделали все для восстановления непрерывности кишечной трубки и профилактики синдрома короткой кишки. Дополнительно установили зонд — он позволил одновременно "разгрузить" оперированные участки и начать питание уже на третьи сутки после операции", — отметила врач.
Дальнейшее выхаживание проходило под круглосуточным совместным наблюдением реаниматологов, хирургов и специалистов смежных направлений.
"Питание малыша расширяли постепенно и безопасно. Уже через 2,5 недели он начал получать стандартное энтеральное питание, а на 28-е сутки жизни был переведен из реанимации на второй этап выхаживания", — пояснил заведующий реанимации новорожденных Степан Аборин.
Через месяц ребенка выписали домой — с хорошей прибавкой в весе и полноценным питанием. Сейчас он находится под наблюдением специалистов областной больницы.
"Такой результат стал возможен не только благодаря мастерству хирургов, но и благодаря системным изменениям в организации помощи в рамках мероприятий национального проекта "Семья". В педиатрическом корпусе проведен капитальный ремонт отделения для новорожденных, создана современная интегрированная реанимация. Теперь операции самым маленьким пациентам проводятся непосредственно в реанимации, без транспортировки в удаленные операционные блоки. Сегодня в больнице выстроена полноценная система хирургической помощи новорожденным, сопоставимая с федеральными центрами", — рассказал главный врач Сергей Пушкин.
Напомним, в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина, большое внимание уделено оснащению и дооснащению родильных отделений и Перинатальных центров медицинским оборудованием. В этом году более 400 единиц медтехники будет поставлено в Перинатальные центры Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина и Тольяттинской городской клинической больницы № 5. Кроме того, капитально отремонтируют родильный дом городской клинической больницы № 2 имени Н. А. Семашко.
