На территории Клиник СамГМУ открыли памятник святителю Луке Крымскому

Состоялась торжественная церемония открытия памятника исповеднику и святителю Луке, архиепископу, выдающемуся хирургу и профессору медицины (в миру — Валентину Феликсовичу Войно-Ясенецкому). Памятник установили около лечебно-диагностического корпуса.

Для самарской медицины имя профессора Валентина Войно-Ясенецкого имеет особое значение. Долгие годы в СамГМУ возглавлял кафедру общей хирургии его ученик — профессор Александр Барский, который прошел Великую Отечественную опытным фронтовым хирургом, а после войны воспитал не одно поколение самарских врачей.

В церемонии открытия приняли участие заслуженный юрист России, действительный государственный советник РФ, писатель и ведущий телеканала "Спас" Павел Астахов, министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий, ректор СамГМУ, член-корреспондент РАН Александр Колсанов, главный врач Клиник СамГМУ Николай Измалков, Заслуженный врач РФ, Почетный профессор СамГМУ, ученик Александра Барского Евгений Столяров и. т. д.

"Для нас большая честь, что такой памятник открывают на территории Клиник СамГМУ. С этим человеком у нас связана небольшая история, здесь работал ученик Валентина Феликсовича, у нас мощнейшая клиники гнойной хирургии, где лечат эту категорию пациентов. Поэтому я очень благодарен всем, кто причастен к тому, что остановились именно на нашей базе. Сегодня праздник для всего университета и всего медицинского сообщества, да и просто для верующих людей", — отметил Александр Колсанов.

Андрей Орлов подчеркнул значимость события для самарской земли.

"Для нас сегодня знаменательный день и огромная честь, что именно на территории для многих из нас родных Клиник СамГМУ открывается этот памятник. Памятник человеку, который посвятил всю свою жизнь служению людям, спас тысячи жизней благодаря своей профессии врача, исцелил тысячи душ благодаря своему отношению к Богу. Сегодня многие поколения учатся на его трудах, которые являются фундаментом для гнойной хирургии. Это большая честь, что сегодня происходит соединение и врачевателей, и врачевателей душ — духовенства, — на площадке Клиник СамГМУ", — сказал министр.

Сегодня в разных городах России установлено уже более десяти памятников святителю Луке. Этот вклад в святое дело просвещения и памяти хирурга внесла команда Павла Астахова.

В церемонии также приняли участие студенты СамГМУ, которые прочитали стихи о святителе Луке Крымском. После торжественного открытия состоялось возложение цветов к памятнику.