Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга

Нейрохирурги Тольяттинской городской клинической больницы № 5 диагностировали пациентке редкое заболевание, известное как аномалия Арнольда-Киари, и провели сложную операцию, улучшив качество жизни.
У женщины много лет были головокружения, затылочные боли и повышенное артериальное давление. В последнее время ее самочувствие ухудшилось, появилась общая слабость и усилились головные боли. Заболевание диагностировали после проведения магнитно-резонансной томографии.
"Аномалии Арнольда-Киари — это группа врожденных аномалий развития головного мозга, характеризующихся опущением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавлением продолговатого мозга и развитием соответствующих неврологических симптомов — нарушение чувствительности кожи конечностей, развитие параличей, нарушение дыхания, — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Владимир Селиверстов. — Постепенное более глубокое опускание мозжечка в течение жизни может происходить при наличии предрасполагающих анатомических факторов и каких-либо внешних причин — травмы, инфекции, заболевания. Клиника разнообразна, на первых этапах неспецифична и может маскироваться под другие заболевания".
Наиболее распространенный вид операции при этом заболевании — задняя декомпрессия краниовертебрального перехода.
"С использованием микроскопа и микрохирургического инструмента мы удалили небольшой участок кости в области задней черепной ямки. Это снизило давление на мозговые ткани, предоставляя им больше резервного пространства, — пояснил Владимир Селиверстов. — Люди, страдающие этой порой неизвестной для них врожденной патологией, делят свою жизнь на "до" и "после" операции. Ведь раньше им казалось, что они обречены навсегда".
Уже на второй день после операции пациентка отметила значительное улучшение состояния: головные боли и ощущение жара в затылке исчезли.
