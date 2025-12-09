В Самаре открылась специализированная клиника по пересадке волос

Специализированная клиника полного цикла по лечению проблем волос и кожи головы открылась в Самаре. "Точки Роста" — это часть крупной сети по всей России, здесь самарцам будет доступен полный спектр услуг: точная диагностика, консервативная терапия, курс восстановления и современные методы трансплантации волос.
"Точки Роста" работают по единым стандартам сети: перед процедурой проводят трихологическое обследование, трихограмму и лабораторные тесты, подбирают оптимальную схему терапии и сроки реабилитации.
Специалисты ответят на вопросы, подберут метод пересадки и разработают программу восстановления волос и кожи головы. В клинике используют проверенные методики пересадки волос, наблюдают пациента в течение года и предоставляют возможность провести операцию за 1 день.
Благодаря такому подходу пациенты получают прогнозируемый результат, минимальные риски и сопровождение на всех этапах — от первичной консультации до повторных осмотров, заверили в клинике.
