В медучреждения Самарской области переданы 25 новых автомобилей скорой помощи

Во вторник, 23 декабря, врио первого заместителя губернатора — председателя правительства Самарской области Виталий Шабалатов совместно с врио заместителя председателя правительства Самарской области Региной Воробьевой и врио министра здравоохранения региона Андреем Орловым передали пяти медицинским учреждениям региона 25 автомобилей скорой помощи: 14 автомобилей класса "С" и 11 — класса "B". Машины приобретены по решению губернатора региона Вячеслава Федорищева за счет средств областного бюджета.

Самарская городская станция скорой помощи получила два автомобиля, областная станция — шесть, в том числе 2 класса "С", Тольяттинская — 1 класса "В" и четыре реанимобиля, отделение скорой помощи Сызранской больницы — пять машин, областной центр медицины катастроф — семь реанимобилей.

"Пополнение автопарка таких машин — стратегически важно для обеспечения безопасности наших граждан, оказания своевременной медицинской помощи. На следующий год правительством также запланировано приобретение еще 25 таких же автомобилей", — отметил Виталий Шабалатов.

Новые автомобили оснащены современным, уникальным оборудованием экспертного класса и полностью готовы к работе.

По словам директора Самарского областного центра медицины катастроф Марии Горбуновой, в реанимобилях установлены кардиомониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы, электрокардиографы, портативные аппараты ИВЛ, реанимационные наборы. Кроме того, в четырех реанимобилях установлены аппараты LUCAS для автоматизированной сердечно-легочной реанимации.

"С начала 2026 г. наш центр будет выполнять функцию межрайонной и межрегиональной санитарно-авиационной эвакуации. Данные автомобили будут использоваться для транспортировки тяжелых пациентов не только в Самарской области, но и между регионами. Современное оборудование, установленное в автомобилях, значительно улучшит качество оказания медицинской помощи нашим гражданам и обеспечит расширенные возможности для диагностики и мониторинга состояния пациента непосредственно во время транспортировки", — рассказала Мария Горбунова.

По словам Андрея Орлова, главная задача скорой помощи — максимальная оперативность и эффективность оказания экстренной медицинской помощи.

"Для решения этой задачи необходим комплексный подход. В настоящее время мы завершаем создание единого диспетчерского центра скорой медицинской помощи на базе Самарской городской станции. Единый алгоритм принятия вызовов в значительной мере стандартизирует процедуру регистрации вызова, увеличит скорость принятия решений и уменьшит время ожидания "дозвона" пациентов. Из какой бы точки Самарской области ни позвонил пациент — он получит одинаково качественный и профессиональный ответ и быструю реакцию сотрудника скорой. Оперативный контроль за всеми бригадами скорой медицинской помощи области позволит направлять на вызов ближайшую к месту медицинского события бригаду вне зависимости от места медицинского события", — подчеркнул Андрей Орлов.

На сегодняшний день в государственном автопарке регионе порядка 450 автомобилей скорой медицинской помощи. Ежегодно бригады экстренной службы осуществляют более 800 тыс. выездов к жителям региона. Круглосуточно работают до 200 бригад.

Новые машины уже на линии. Теперь у медицинских работников и водителей скорой помощи есть еще больше возможностей, чтобы оперативное выезжать на вызовы, а у жителей региона — больше уверенности в том, что помощь придет вовремя.