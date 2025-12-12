Шесть специалистов пополнили команду Октябрьской больницы

Программа "Земский доктор/Земский фельдшер" помогает в привлечении новых сотрудников. Благодаря кадровой программе с начала текущего года коллектив Октябрьской центральной городской больницы пополнили 6 врачей, среди которых — врач ультразвуковой диагностики Александр Лобода.
В рамках программы специалист получил единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей.
"Коллектив встретил меня хорошо. В Октябрьской больнице спектр исследований шире: мы часто проводим УЗИ для диагностики грыж и аппендицита, — поделился Александр Лобода. — Кроме того, выплата по программе стала приятным подспорьем при трудоустройстве".
По словам главного врача Светланы Шугуровой, в Октябрьске для привлечения и закрепления кадров используется комплексный подход.
"Мы предлагаем специалистам служебное жилье и содействие в трудоустройстве супругов. Совместно с муниципалитетом оказываем сотрудникам помощь в переезде и обустройстве. Особое внимание мы уделяем профессиональному росту персонала, поддерживаем получение сотрудниками дополнительного образования за счет целевых договоров", — рассказала главврач.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году участниками программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 165 специалистов. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 131 медработника.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас