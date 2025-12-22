Терапевт ВСК подготовила топ-5 рекомендаций, которые помогут не заболеть во время прогулок зимой

Зима — отличное время для прогулок. Они помогают поддерживать физическую активность, улучшать настроение и укреплять иммунитет. Однако перепады температур, влажность и холодный ветер могут повысить риск простудных заболеваний. Ягудина Сафина, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК подготовила рекомендации, которые помогут сохранить здоровье и не отказываться от досуга на свежем воздухе.

Одевайтесь по принципу "трёх слоёв"

Правильно подобранная одежда снижает риск переохлаждения гораздо эффективнее, чем просто тёплые вещи. Базовый слой: отводит влагу от тела. Лучше всего для него подходят синтетические материалы, мериносовая шерсть или термобельё. Использовать хлопковые ткани в холодную погоду и при активном отдыхе не рекомендуется, так как они впитывают влагу, долго сохнут, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Для утепляющего слоя подойдет флис, шерсть или пух — они сохраняют тепло. Ветрозащитный слой — это непродуваемая куртка, мембрана. Такой принцип подбора одежды позволяет сохранять стабильную температуру тела даже при активных движениях. Также не стоит слишком "утепляться" перед выходом на улицу — тело при этом потеет, а влажная одежда на морозе охлаждает тело вдвойне быстрее. Если чувствуете жар — расстегните верхний слой, но не снимайте утепление полностью. Переохлаждение ног — одна из частых причин снижения иммунной защиты. Выбирайте водонепроницаемую обувь с толстой нескользящей подошвой, со стельками из шерсти.

Защищайте открытые участки кожи

При температуре ниже −10°C риск обморожения возрастает, особенно если дует ветер. Шапка, шарф, варежки, балаклава — это не эстетика, а профилактика обморожений, сосудистых спазмов и синуситов. Наносить жирные кремы на открытые участки кожи стоит минимум за 20–30 минут до выхода, чтобы они успели впитаться.

Дышите правильно

Вдыхать ледяной воздух ртом — частая ошибка любителей зимних прогулок. Проходя через нос, воздух согревается, увлажняется и очищается, снижая нагрузку на нижние дыхательные пути. А при хронических заболеваниях носа и околоносовых пазух стоит использовать тёплый шарф или маску.

Следите за влажностью воздуха дома

Риск заболеть повышается не только на улице, но и после возвращения домой с прогулки. Зимой воздух в помещениях сухой, слизистые легко "пересыхают", а значит, хуже справляются с защитой от инфекционных агентов. В холодное время года стоит использовать увлажнитель, а если его нет — открытые ёмкости с водой или влажные полотенца на батареях. Оптимальная влажность воздуха дома: 40–60%.

Пейте больше жидкости

На морозе ощущение жажды притупляется, но организм теряет влагу за счёт ее испарения со слизистых дыхательных путей. Сухие слизистые хуже выполняют защитные функции. Необходимо пить достаточное количество жидкости, из расчета 30 мл на 1 кг веса, избегать употребление алкоголя перед выходом на улицу — он вызывает расширение сосудов и усиливает теплоотдачу, повышая риск переохлаждения.

"Не менее важный совет для того, чтобы избежать заболевания зимой — поддержка иммунитета. Полноценный сон в течение 7–9 часов, регулярная физическая активность, сбалансированное и разнообразное питание с достаточным количеством белка в рационе, витамин D в профилактической дозировке (по согласованию с врачом) позволяют поддержать внутренние силы организма, справиться с перепадами температур. Зимние прогулки безопасны и полезны, если подойти к ним осознанно. Тёплая многослойная одежда, защита дыхательных путей, увлажнение воздуха и правильные бытовые привычки снижают риски простуд в разы", — добавила Ягудина Сафина, врач-терапевт Цифровой Клиники Страхового Дома ВСК.