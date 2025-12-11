В Приволжской больнице завершается масштабное обновление главного корпуса ЦРБ

Работы по капитальному ремонту главного корпуса ЦРБ проводятся за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". Напомним, всего до конца года благодаря федеральному и региональному финансированию в регионе будут отремонтированы более 170 объектов здравоохранения.

"До конца года капитальный ремонт будет завершен. Мы ожидаем дополнительную поставку мебели и оборудования. В частности, больница получит новый флюорограф, и для его установки уже выполняются работы по подготовке помещения", — отметила главный врач Приволжской центральной районной больницы Людмила Слепнева.

В рамках обновления была перестроена внутренняя логистика медучреждения. Ранее диагностические службы и кабинеты узких специалистов располагались в разных корпусах, что создавало неудобства для пациентов.

"Мы полностью объединяем консультационно-диагностическую структуру в одном месте, — подчеркнула главный врач. — Теперь пациенту не придется переходить из корпуса в корпус. Он сможет в одном здании попасть на прием к нужному специалисту, пройти необходимые обследования и оперативно получить результаты. Это существенно экономит время и силы людей, делая процесс получения медицинской помощи более комфортным".

Напомним, что в селе Заволжье в этом году также откроется современный фельдшерско-акушерский пункт, который возведен благодаря нацпроекту.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.