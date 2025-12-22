Научный юбилей: в СамГМУ защитил диссертацию сотый ученик академика Котельникова

22 декабря в Самарском государственном медицинском университете защитил кандидатскую диссертацию сотый ученик председателя Самарской губернской думы, академика РАН Геннадия Котельникова. Об этом спикер областного парламента сообщил в своём телеграм-канале. Столь высокий результат — большая редкость в научном мире, особенно в медицине, где каждая работа требует значительного практического опыта.
Развитию института наставничества, научной работе с молодыми докторами Геннадий Котельников всегда уделяет особое внимание. Он основатель известной в России научно-педагогической школы травматологов-ортопедов. Все его ученики своей научной деятельностью продолжают и развивают масштабный пласт исследований в области лечения травм и заболеваний опорно-двигательной системы.
Из рук президента России Владимира Путина первым в стране Геннадий Котельников получил почётный знак "За наставничество". Возглавляя Самарскую губернскую думу, академик Котельников всегда находит время для встречи со своими учениками, студенчеством, молодежью. "Сейчас как никогда важно, чтобы государственная политика была ориентирована на формирование молодёжной интеллектуальной элиты, поддержку студенческой научной мысли. Это позволит сформировать научный кадровый резерв, который в долгосрочной перспективе обеспечит уверенное технологическое лидерство нашей страны", — считает спикер регионального законодательного собрания.
Кандидатскую диссертацию Геннадий Котельников защитил в 1983 году, в 1989 году стал доктором медицинских наук. Уже четыре года спустя докторскую степень получил его первый ученик — Сергей Измалков. Сейчас он возглавляет кафедру травматологии, ортопедии и поликлинической хирургии ИПО СамГМУ, является президентом Самарской областной ассоциации врачей и лауреатом Премии Правительства РФ.
"Каждый раз, приходя на заседание диссовета в качестве руководителя научной работы, я переживаю за своих учеников, — вспоминает Геннадий Котельников. — Считаю, что каждый врач должен учиться постоянно: время требует этого, активно развиваются технологии, фармакология. Всегда стараюсь поддержать коллег, ведь совмещать работу в практическом здравоохранении, в хирургии с наукой — очень непросто. Но мои ученики справляются, чему я искренне рад".
Сотым по счёту диссертантом стал врач-травматолог-ортопед клиник СамГМУ, аспирант кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН А. Ф. Краснова Никита Щербатов. Молодой учёный продолжает дело учителя и посвятил свою работу хирургическому лечению пациентов с повреждением крестообразной связки коленного сустава.
"Заседание диссертационного совета по хирургии в Самарском государственном медицинском университете прошло для меня особо волнительно. Сегодня защищался и защитился мой 100-й ученик Никита Щербатов. Кстати сказать, другой мой ученик — кандидат медицинских наук Сергей Дмитриевич Зуев-Ратников — сказал, что изучал данные и выяснил, что такого числа учеников у травматологов-ортопедов нашей страны нет ни у кого. Однако гордиться некогда, в работе еще несколько диссертаций", — поделился планами Геннадий Котельников в своём телеграм-канале.
