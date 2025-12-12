Сбер: как ИИ встраивается в повседневную практику врачей и пациентов

На международном форуме "Российская неделя здравоохранения — 2025" в МВЦ "Крокус Экспо" Сбер провёл дискуссионную сессию "Врачи + ИИ: будущее, которое наступило". Цифровые решения берут на себя всё больше задач, которые раньше выполняли врачи. От экспериментов с искусственным интеллектом отрасль перешла к его активному применению. Что ждёт нас в будущем и как эффективно выстроить взаимодействие с ИИ? На эти вопросы ответили эксперты отрасли.

В обсуждении участвовали заместитель директора Института цифрового биодизайна и искусственного интеллекта Сеченовского Университета Валерия Кузоватова, медицинский директор СберЗдоровья Владислав Мохамед Али, генеральный директор Национальной ассоциации медицинских информатиков, пользователей и разработчиков технологий искусственного интеллекта и базы медицинских знаний Борис Зингерман, заместитель генерального директора СберСтрахования Наталья Харина, а также директор лаборатории "Сильный ИИ в медицине" Института AIRI и профессор Сколтеха Дмитрий Дылов. Модератором выступил Евгений Ночёвкин, руководитель направления медицинских информационных продуктов индустрии здоровья Сбербанка.

По словам Бориса Зингермана, сейчас мы входим в новую реальность: привычная парадигма "врач + ИИ" размывается, ведь к врачу всё чаще приходят пациенты, уже использовавшие ИИ и имеющие сформированное с его помощью мнение.

Дмитрий Дылов подтвердил, что пациенты всё чаще приходят на приём подготовленными. "ГигаЧат уже прошёл аккредитацию по восьми специализациям, и на первый взгляд кажется, что от него можно получить исчерпывающий ответ. Однако пользователю необходим особый подход. Скажем, система предлагает три наиболее вероятных диагноза с указанием их вероятности. Такой формат помогает пациенту прийти к врачу с обоснованной гипотезой, не нарушая клиническое мышление специалиста, тем более что заключение врача будет, скорее всего, подготовлено при поддержке такой же языковой модели. Исключение — сложные случаи с сопутствующими заболеваниями, где риск нелинейный и требует цифрового консилиума. Эти модели только предстоит создать", — отметил эксперт.

Буквально на днях ГигаЧат успешно прошёл восьмую аттестацию по специальности "Диетология" в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. Теперь к ИИ можно обращаться за рекомендациями по питанию и здоровому образу жизни. Новый сертификат по диетологии подтверждает, что нейросеть Сбера способна помогать врачам и пациентам в том числе в этой сфере, которая имеет огромное значение для каждого человека. При этом рекомендации, сформированные моделью, носят информационный характер и не заменяют очную консультацию специалиста.

Валерия Кузоватова подчеркнула, что взаимодействие "пациент + персональный цифровой ассистент" — это важный трек, снижающий нагрузку на систему здравоохранения. В этом контексте была затронута и телемедицина, которая, по словам Натальи Хариной, стала рутинным форматом консультирования и активно интегрирует ИИ. "Мы наблюдаем чёткую последовательность: сначала пациент общается с ГигаЧатом, затем — с врачом через телемедицину. И только при необходимости — очно. Такой подход хорошо работает в неэкстренных ситуациях", — пояснила она.

Все выступающие сошлись во мнении, что ключевые направления развития медицины — это предиктивность и превентивность. Дмитрий Дылов рассказал, что обучение модели на реальных обезличенных медицинских картах позволяет прогнозировать риски заболеваний на два-три года вперёд. "Современные ИИ-модели работают точнее существующих сейчас у врачей расчётных систем риск-профилирования и требуют меньше параметров. Они показывают не только то, что может произойти, но и какие факторы привели к заболеванию. Именно поэтому я убеждён: все должны сохранять свои медицинские данные. Это основа будущего здравоохранения", — подчеркнул он.

Наталья Харина согласилась, что ИИ открывает новые возможности для предотвращения рисков. "Наша задача — интегрировать такие функции в страховые программы и вместе с клиентами заботиться о здоровье до наступления болезни. Мы активно работаем над использованием ИИ-решений именно в превентивном ключе", — сказала она.

Владислав Мохамед Али отметил, что компания стремится сократить рутинные процессы в работе врача с помощью AI-ассистентов. Второй фокус — сопровождение пациента AI-помощником не только в процессе лечения, но и в течение всей жизни: "AI-помощник не только помогает с ответами на медицинские вопросы, расшифровывает анализы, но и может мотивировать человека вести здоровый образ жизни. Такая проактивность позволяет сместить акцент с лечения болезней на рутинный мониторинг здоровья, а технологии экспресс-оценки и помощники на базе ИИ станут инструментами для использования на ежедневной основе".

В завершение Валерия Кузоватова обозначила четыре ключевых тренда: сдвиг от диагностики к прогнозной аналитике и предиктивной медицине; развитие персонализированного подхода с индивидуальной траекторией лечения и дообследования; внедрение автономных ИИ-агентов для регламентированных массовых процессов с контролируемым риском — таких, как скрининг или заполнение форм; смещение фокуса разработок в сторону решений, ориентированных непосредственно на пациента. Такие сервисы призваны вовлекать человека в управление собственным здоровьем — и делать его активным участником этого процесса.